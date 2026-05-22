Von Johannes Feist, CEO MK Global Kapital An den globalen Kapitalmärkten verändert ein Betrag von ein paar Tausend Franken nichts. In keiner Bloomberg-Zeile taucht er auf, in keinem institutionellen Portfolio fällt er ins Gewicht. Für einen Kleinunternehmer in Albanien, einen Landwirt in Georgien oder einen Handwerker in Zentralasien kann genau dieser Betrag jedoch der entscheidende Hebel sein. Nicht weil er reich macht. Sondern weil er wirtschaftliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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