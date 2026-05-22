Die Sandisk-Aktie ist gestern um rund +11% gestiegen und zeigt damit erneut starke Dynamik im kurzfristigen Chartbild. Nach der vorherigen Konsolidierung gewinnt die Aufwärtsbewegung wieder deutlich an Momentum. Vor allem die anhaltende Stärke im Techsektor sorgt aktuell für zusätzliche Fantasie im Kursverlauf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zu Sandisk Corporation Der Sandisk-Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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