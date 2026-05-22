Chur - Sprache verbindet Menschen. Das gilt auch für Minderheitensprachen wie Romanisch und Italienisch. Sie tragen Herkunft, Zusammenhalt und gelebte Vielfalt in sich. Markus Solinger, Generalsekretär der Lia Rumantscha, und Franco Milani, Präsident von Pro Grigioni Italiano, sprechen über die Rolle der Sprache im Alltag, in der Kultur und für kommende Generationen. Von Nicole Merkel Herr Solinger, Herr Milani, wenn Sie auf Ihre eigene Biografie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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