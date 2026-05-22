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WKN: 850138 | ISIN: AT0000723606 | Ticker-Symbol:
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Bekleidung/Textil
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LINZ TEXTIL HOLDING AG Chart 1 Jahr
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LINZ TEXTIL HOLDING AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
22.05.2026 10:27 Uhr
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PTA-HV: Linz Textil Holding AG: Abstimmungsergebnisse der 148.ordentlichen Hauptversammlung vom 21.Mai 2026 -2-

DJ PTA-HV: Linz Textil Holding AG: Abstimmungsergebnisse der 148.ordentlichen Hauptversammlung vom 21.Mai 2026

Ergebnisse Hauptversammlung

Linz Textil Holding AG: Abstimmungsergebnisse der 148.ordentlichen Hauptversammlung vom 21.Mai 2026

Linz (pta000/22.05.2026/09:54 UTC+2)

Abstimmungsergebnisse zu der am 21.05.2026, um 10:00 Uhr, im großen Saal des Volkshaus Kleinmünchen, Dauphinestraße 19, 4030 Linz, stattgefundenen 148ten ordentlichen Hauptversammlung.

Grundkapital EUR 6.000.000,--/300.000 Stückaktien

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311

Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025

Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311

Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitgliedes Mag. Friedrich Schopf

Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311

Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitgliedes Mag. Eveline Jungwirth

Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311

Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitgliedes Kai Seesemann, MSc

Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311

Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 5

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Dipl.-Ing. Friedrich Weninger

Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311

Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Mag. Barbara Lehner

Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 165.311

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,10 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 165.311

Ja-Stimmen: 29 Aktionäre mit 165.311 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 1 Aktionäre mit 90.000 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig, bei Stimmenthaltung der Aktionärin mit der Teilnehmernummer 43 angenommen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Dr. Günther Grassner

Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311

Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Laura Antonia Lehner, BSc

Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.186

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,73 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.186

Ja-Stimmen: 29 Aktionäre mit 254.186 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 1 Aktionäre mit 1.125 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig, bei Stimmenthaltung der Aktionärin mit der Teilnehmernummer 21 angenommen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Dipl.-Ing. Peter Schraut

Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311

Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025

Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311

Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 7

Wahlen in den Aufsichtsrat

Mag. Christina Haller

Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311

Ja-Stimmen: 29 Aktionäre mit 255.301 Stimmen

Nein-Stimmen: 1 Aktionäre mit 10 Stimmen

Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde mehrstimmig angenommen.

Wahlen in den Aufsichtsrat

DI (FH) Thomas Menitz

Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311

Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Wahlen in den Aufsichtsrat

DI Peter Schraut

Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311

Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Wahlen in den Aufsichtsrat

Dr. Günther Grassner

Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311

Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 8

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311

Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

(Ende)

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 03:54 ET (07:54 GMT)

DJ PTA-HV: Linz Textil Holding AG: Abstimmungsergebnisse der 148.ordentlichen Hauptversammlung vom 21.Mai 2026 -2-

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Aussender:      Linz Textil Holding AG 
           Wiener Straße 435 
           4030 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Otmar Zeindlinger 
Tel.:         +43 732 3996538 
E-Mail:        zeindlinger@linz-textil.at 
Website:       www.linz-textil.com 
ISIN(s):       AT0000723606 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779436440283 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 03:54 ET (07:54 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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