Der Halbleiter-Sektor starrt wie gebannt auf Nvidia. Doch der eigentliche Engpass der gesamten KI-Welt liegt einen Schritt tiefer in der Produktionskette: beim Speicher. Genau hier spielt Micron Technology seine Stärke aus. Bei dem Nasdaq100-Wert handelt es sich um eine wahre Megatrend-Aktie. • KI-Rechenzentren brauchen nicht nur schnelle Prozessoren, sondern extrem leistungsfähigen Speicher.• Micron profitiert direkt vom Nachfrageboom nach High-Bandwidth-Memory.• Die Aktie bleibt nach der starken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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