"Demand has gone parabolic" - mit diesen Worten beschreibt Nvidia-Chef Jensen Huang den aktuellen KI-Boom. Die Zahlen dahinter? Historisch stark. Doch ist der Zug schon abgefahren - oder beginnt für Anleger die spannendste Phase erst jetzt? Experten klären auf.Nvidia liefert jedenfalls weiter ab: Der operative Gewinn explodiert um fast 150 Prozent auf 53,5 Milliarden Dollar, der Umsatz schießt auf 81,6 Milliarden Dollar. Und jetzt kommt's: Für das laufende Quartal peilt der KI-Gigant sogar unfassbare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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