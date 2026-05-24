KIEW (dpa-AFX) - Russland greift die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Drohnen und Raketen an. Das ging aus Warnungen der ukrainischen Luftwaffe auf der Plattform Telegram hervor. Das Portal "The Kyiv Independent" sprach von "einer Reihe von Explosionen". Augenzeugen in sozialen Medien berichteten ebenfalls von Explosionsgeräuschen. Das Ausmaß des Angriffs und dessen Folgen waren in der Nacht nicht sofort klar.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstagabend gewarnt, es sei mit einem russischen Angriff mit der besonders gefürchteten neuen Oreschnik-Mittelstreckenrakete zu rechnen. Auch die Hauptstadt Kiew sei in Gefahr, sagte er unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse. Er warnte vor einem möglichen kombinierten russischen Angriff mit verschiedenen Waffentypen und forderte die Bürger auf, bei Luftalarm die Schutzbunker aufzusuchen.

Russland hat die ballistische Rakete mit besonders großer Zerstörungskraft bereits zweimal in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt - einmal in der Großstadt Dnipro im Südosten des Landes ohne Sprengköpfe und zuletzt im Januar in der Westukraine./jbz/DP/zb