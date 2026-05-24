Berlin - Vor der Neuwahl des FDP-Vorstands drängen die Jungen Liberalen darauf, die Partei möglichst breit aufzustellen. Es sei wichtig, "die Vielfalt liberaler Strömungen auszuhalten - statt eine zu opfern, um eine andere bei Laune zu halten", heißt es in einer Positionierung der FDP-Nachwuchsorganisation zum Bundesparteitag, über die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" berichten.



Die FDP müsse vermeiden, sich "von der Lautstärke der politischen Ränder treiben zu lassen". Stattdessen müsse sie eigene Positionen formulieren und diese dann konsequent vertreten. Die von den Julis als Kandidatin für das Parteipräsidium nominierte Nadin Zaya sagte dem RND, sie wolle, dass die FDP "die gesamte Breite des Liberalismus abbildet und nicht nur einen ausgewählten Teil". Juli-Chef Finn Flebbe warnte die künftige FDP-Spitze vor Beliebigkeit. "Wer das, was er versprochen hat, am nächsten Tag schon wieder einkassiert, überzeugt niemanden", sagte Flebbe dem RND.



Die FDP solle sich unter anderem für eine Krankenversicherung nach Schweizer Vorbild und für die vollständige Legalisierung aller Drogen mit regulierter Abgabe einsetzen. Sinnvoll sei zudem eine radikal vereinfachte Steuerstruktur mit Flat Tax und einem Freibetrag in Höhe des Vollzeit-Mindestlohns. "Wer Vollzeit zum Mindestlohn arbeite, solle keinen Cent Steuern zahlen", sagte Flebbe.



Die FDP wählt am letzten Mai-Wochenende einen neuen Parteichef. Einziger Kandidat ist der langjährige Vize-Vorsitzende der Partei und Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Kubicki, von dem Teile der Partei einen Rechtsruck befürchten. Der von Kubicki ausgewählte designierte Generalsekretär Martin Hagen hatte die Vorsitzendenwahl als Richtungsentscheidung bezeichnet. Die Neuwahl war nötig geworden, nachdem der bisherige Parteichef Christian Dürr nach den Niederlagen bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aus der Parteispitze zum Rücktritt gedrängt worden war. Zaya bewirbt sich um einen der Beisitzerposten im Präsidium. Die 27-Jährige war vier Jahre lang Vorsitzende der Jungen Liberalen in Niedersachsen. Flebbe kandidiert für den FDP-Bundesvorstand.





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