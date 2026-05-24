Die Merck-Aktie setzte sich am Freitag mit einem Kursgewinn von über +5% an die Spitze im Dow Jones-Index und kletterte fast auf ein neues 12-Monatshoch. Was gab dem US-Pharmariesen Rückenwind und können Anleger bald mit einem neuen Höchststand rechnen? Positive Studienergebnisse Rückenwind bekam die Merck-Aktie zum Wochenschluss durch hoffnungsvolle Daten aus einer entscheidenden klinischen Phase-III-Studie. Das Krebsmedikament Keytruda - ohnehin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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