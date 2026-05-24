Chinesische Plattformen, Social Commerce und KI-Agenten verändern die Spielregeln im Onlinehandel. Die Zalando-Aktie ist im Ausverkauf. Wer die Gewinner des Umbruchs im E-Commerce sind, wie Zalando jetzt um Relevanz kämpft und welche Faktoren über die Zukunft des DAX-Konzerns entscheiden, verrät Prof. Dr. Christian Stummeyer im Interview mit DER AKTIONÄR.In Ausgabe 22/2026 hat DER AKTIONÄR die Frage gestellt: Hat Zalando eine Zukunft? Der Chart schreit laut und deutlich: Nein! Auf dem Allzeithoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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