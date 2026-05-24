Constance Stein führt bei Cosnova künstliche Intelligenz ein - bei fast 1.000 Mitarbeitenden in acht globalen Teams. Im Podcast erklärt sie, warum das Unternehmen nicht mit Vorgaben startet und welcher Fehler ihr nicht mehr aus dem Kopf geht. Viele Arbeitgeber wollen Künstliche Intelligenz einsetzen. Die große Frage ist noch immer das Wie. Im Podcast "t3n Arbeit in Progress" geht es daher auch um konkrete Anwendungsfälle. In dieser Episode ist Constance ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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