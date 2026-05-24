© Foto: adobe.stock.comSilber steht vor einer richtungsweisenden Handelswoche. Zuletzt bewegte sich der Silberpreis im Bereich von 75 US-Dollar und wirkte dabei ein wenig orientierungslos. Das dürfte sich jedoch bald ändern. Aktuelle Silberpreisentwicklung - Edelmetall baut Konsolidierungsboden aus Vor wenigen Tagen zeigte sich der Silberpreis noch deutlich dynamischer. Das Edelmetall startete eine Zwischenrallye und nahm dabei die Marke von 90 US-Dollar ins Visier. Doch über den Erwartungen liegende US-Verbraucherpreise und US-Erzeugerpreise beendeten die damalige Zwischenrallye bei Silber abrupt. Allerdings belasteten nicht nur die US-Preisdaten für April Gold, Silber & Co. Auch aus anderen Währungsräumen (u.a. …Den vollständigen Artikel lesen
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