Nach einem Rekordauftrag ist INIT mit einem Rekordquartal in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Wachstumstreiber war auch die planmäßige Umsetzung der Ticketingprojekte in Atlanta und Houston. Beide Städte gehören zu den Austragungsorten der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA und verfügen über hochfrequentierte Nahverkehrssysteme mit täglich Millionen Fahrgästen. Passend dazu ist die Aktie des Telematik-Spezialisten zuletzt auf ein neues Rekordhoch gestiegen.Der Telematik-Spezialist INIT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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