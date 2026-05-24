Der Cupra Raval soll der emotionale Gegenentwurf zum sachlicheren VW ID. Polo sein. Auf einer ersten Ausfahrt rund um Barcelona zeigte die leistungsstärkste VZ-Version, dass die Spanier den sportlichen Anspruch ernst meinen. Der kleine Stromer fährt in Kurven deutlich erwachsener, als es sein Format vermuten lässt. Doch genau diese Konsequenz bringt auch Schattenseiten mit sich, wie unser Fahrbericht zeigt. Dass Cupra innerhalb der neuen Elektro-Kleinwagenfamilie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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