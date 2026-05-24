Die Märkte ignorieren nahezu jede schlechte Nachricht: steigende Ölpreise, geopolitische Risiken oder Lieferengpässe scheinen Anleger kaum noch zu interessieren. Für Portfoliomanager Stefan Schrader ein Warnsignal.Im Gespräch mit wO TV erklärt der Kapitalmarktexperte, warum die aktuelle Marktstimmung ihn zunehmend an die Zeit kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase erinnert. Zwar liefen die Märkte trotz zahlreicher Unsicherheiten erstaunlich robust, doch genau das bereite ihm Sorgen. Viele Investoren würden derzeit davon ausgehen, dass "alles perfekt weiterläuft", von der KI-Euphorie über stabile Lieferketten bis hin zu dauerhaft steigenden Unternehmensgewinnen. Risiken würden ausgeblendet. …Den vollständigen Artikel lesen
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