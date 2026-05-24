Bern - Der gewaltige Bergsturz von Blatten vom 28. Mai 2025 hat eindrücklich gezeigt, dass Solidarität in schwierigen Momenten trägt. Die Katastrophe mahnt zur Demut vor Naturgewalten. Sie erinnert daran, dass Menschenleben bei Naturgefahren dank guter Kooperation von Wissenschaft, Behörden und Bevölkerung gerettet werden können. Via Webcam beobachtete Guillaume Favre-Bulle, damals Leiter der Abteilung für geologische Gefahren und Bodenschätze in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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