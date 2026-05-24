© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/APDiese in den kommenden Tagen (KW22) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 26. Mai: SQM Nach einem Höhepunkt im Jahr 2023 waren Lithiumwerte wie Albemarle, Standard Lithium und SQM plötzlich abgemeldet. Nach einem Nachfragehoch im November 2022 brach der Spotpreis für das weiße Gold ein - und mit ihm die Aktienkurse großer Förderer und Verarbeiter, die sich plötzlich mit sinkenden Margen und rückläufigen Erträgen ausgesetzt sahen. Kehrten das Interesse an der Branche und Preise für hochreines Lithium zunächst nur langsam zurück, kletterten die Preise …Den vollständigen Artikel lesen
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