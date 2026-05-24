Die Deutsche Telekom bleibt operativ auf Wachstumskurs. Vor allem das starke US Geschäft liefert weiter Rückenwind, während der Heimatmarkt wieder stabiler wirkt. Dividende, Aktienrückkäufe und KI Fantasie stützen zusätzlich die Anlegerstimmung.Deutsche Telekom Aktie bliebt defensiver Favorit Die Deutsche Telekom hat sich längst von einer klassischen Telefongesellschaft zu einem breit aufgestellten Telekommunikations und Technologiekonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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