Zürich - Archax, die in Großbritannien regulierte Börse für digitale Vermögenswerte, Broker, Verwahrstelle und Anbieter von Tokenisierungsinfrastruktur, und GenTwo, das Schweizer Fintech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Emission von Anlageprodukten spezialisiert hat, gaben eine strategische Partnerschaft bekannt, um gemeinsam tokenisierte Anlageprodukte auf den Markt zu bringen. Durch die Partnerschaft wird Archax zum bevorzugten Tokenisierungs-Partner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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