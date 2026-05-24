© Foto: Omer Taha Cetin - AAAmazon-Gründer Jeff Bezos relativiert Blasenängste rund um Künstliche Intelligenz und sieht den Milliardenboom als Motor für Innovation trotz Risiken.Jeff Bezos, Gründer von Amazon, hat die Bedenken über eine mögliche KI-Blase deutlich relativiert. In einem Interview mit CNBC erklärte er: "Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass es sich um eine Blase handelt, sollten Sie sich darüber keine Sorgen machen, denn diese Blase kurbelt Investitionen an, und viele dieser Investitionen werden sich als sehr vorteilhaft erweisen." Bezos, der weiterhin als Executive Chairman bei Amazon tätig ist, betonte damit eine langfristig positive Wirkung selbst überhitzter Marktphasen. Milliarden fließen in …Den vollständigen Artikel lesen
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