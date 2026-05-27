Mit Micron und SK Hynix erreichen zwei weitere Chiphersteller eine Bewertung von mehr als einer Billion US-Dollar. Wer sind die Unternehmen - und wie weit kann der KI-Boom die Aktienkurse noch treiben? Obwohl die GenZ bereits das Vertrauen in KI verliert und die Nutzung von LLMs zumindest in den USA sogar schon rückläufig ist, rollt die KI-Welle an den Märkten unaufhaltsam weiter. Die Zukunft des Internets gehört den KI-Agenten und Tokens sind die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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