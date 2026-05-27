Über 200.000 Elektroautos wurden laut dem europäischen Branchenverband ACEA im April in der EU neu zugelassen und damit 37,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Im bisherigen Jahresverlauf kommt die Antriebsart damit auf 746.899 Einheiten und 19,7 Prozent Marktanteil. Der April mit genau 200.117 neuen Elektroautos knüpft damit an den starken März an, ohne dessen Dynamik aber ganz zu erreichen. Im Vormonat hatte der ACEA für die EU noch 234.532 neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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