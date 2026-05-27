© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USADie Übernahme von Warner Bros. durch Paramount rückt offenbar näher. US-Kartellwächter zeigen sich überraschend offen.Die geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount könnte eine entscheidende Hürde genommen haben. Wie das US-Medium Semafor unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, stehen die amerikanischen Kartellbehörden offenbar kurz davor, die rund 110 Milliarden US-Dollar schwere Transaktion zu genehmigen. Demnach hinterließ ein etwa zweistündiges Treffen im US-Justizministerium einen positiven Eindruck bei den Wettbewerbshütern. Paramount-Chef David Ellison habe dort erneut zugesichert, weiterhin auf Kinostarts zu setzen. Das sei ein …Den vollständigen Artikel lesen
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