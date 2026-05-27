Berlin (ots) -Wer den Sport kontrolliertBEHIND THE GAMES - Gianni InfantinoAb 1. Juni: Fünfteiliger Deutschlandfunk-Podcast über den FIFA-Chef, interne Ränkespiele und sein ganz besonderes Verhältnis zu den USAPresseinformation, 27. Mai 2026Seit zehn Jahren ist Gianni Infantino FIFA-Präsident und dabei so mächtig wie kein Fußballfunktionär vor ihm. In einem fünfteiligen Podcast blickt die Deutschlandfunk-Sportredaktion tief in das raffinierte System Infantino und erzählt bisher unbekannte Hintergründe zur Fußball-WM 2026. "BEHIND THE GAMES" durchleuchtet Machtstrukturen, Machenschaften und Milliardendeals - investigativ recherchiert und verständlich erklärt.Im Februar 2016 übernahm Gianni Infantino das wichtigste Amt im Weltfußball - in einer Zeit, in der die FIFA von zahlreichen Korruptionsskandalen erschüttert war. Seitdem hat er sich als starker Mann an der FIFA-Spitze etabliert und seine Macht ausgebaut wie kein Präsident vor ihm. Vor der anstehenden Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko präsentiert er sich immer wieder in größter Nähe zu US-Präsident Trump."BEHIND THE GAMES" zeigt, wie Infantino an die Macht gekommen ist und wie er sich trotz aller Skandale und Absurditäten dort halten kann. Woher kommt diese Machtfülle? Wieso spielt Infantino immer wieder in der Weltpolitik mit? Und was hat das alles mit der WM in den USA, Kanada und Mexiko zu tun? Im Podcast wird deutlich, dass die USA ohne Infantino die WM nicht bekommen hätten. Und Infantino ohne die USA vielleicht nie ins Amt gekommen wäre.Für "BEHIND THE GAMES" sind Matthias Friebe und Maxi Rieger tief eingetaucht in die Welt der FIFA - unterstützt durch den Investigativ-Journalisten Thomas Kistner. Die Autoren blicken nach Saudi-Arabien und in die USA - dorthin, wo der Weltfußball seine größten Geschäfte macht. Zu hören sind zahlreiche FIFA-Insider und geheime Mitschnitte, die zeigen, wie Gianni Infantino intern vorgeht, wenn die Kameras weg sind.BEHIND THE GAMES - Gianni Infantino- Ein fünfteiliger Deutschlandfunk-Podcast- Ab 1. Juni 2026 alle Folgen in der Deutschlandfunk App und auf ARD Sounds- Auf allen weiteren Plattformen sind die beiden ersten Folgen ab 1. Juni abrufbar, weitere Folgen dann jeweils nach einer WochePressekontakt:Tobias Franke-PolzDeutschlandradiotobias.franke-polz@deutschlandradio.de030/8503-6163www.deutschlandradio.de/presseOriginal-Content von: Deutschlandradio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127530/6282803