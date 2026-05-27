Die SanDisk-Aktie sprengte zuletzt alle Rekorde an der Börse. Innerhalb der letzten zwölf Monate ist der Kurs des Speichermedienherstellers um den Faktor 42 gestiegen. Und es ist noch mehr Upside drin - so die Einschätzung einer Bank. Wie viel Luft hat SanDisk noch nach oben und sollten Anleger jetzt noch in die Aktie einsteigen? Eine bullische Bank Die britische Großbank Barclays hat sich am gestrigen Dienstag extrem bullisch zur Aktie von SanDisk ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de