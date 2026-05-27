Die BYD-Aktie konnte sich in den letzten Tagen nur mit Mühe und Not über der psychologisch wichtigen Marke von 10 € halten. Eine Bank sieht nun aber deutliches Aufwärtspotenzial für den chinesischen Autokonzern. Wie hoch ist es und ist es wirklich realistisch? Eine bullische Bank Die Analysten der Deutschen Bank geben sich in ihrer jüngsten Studie zu BYD sehr optimistisch und empfehlen die BYD-Aktie zum Kauf. Mit einem Kursziel von 144 HKD (ca. 15,80 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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