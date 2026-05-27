Der No Brainer Club hat zuletzt gleich bei zwei hochspekulativen Biotech-Werten ein exzellentes Timing bewiesen. Sowohl bei Soligenix als auch bei Aethlon Medical konnten Mitglieder massive Kursbewegungen frühzeitig antizipieren - und spektakuläre Gewinne realisieren. Soligenix-Aktie: +220% innerhalb eines Tages Die Aktie von Soligenix hatte der NBC Ende April nach enttäuschenden Krebsdaten zu Kursen um 0,40 US$ eingesammelt. Hintergrund der Spekulation: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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