Düsseldorf - Adidas rechnet bei der Fußball-WM mit Absatzrekorden bei allen Produkten. Er erwarte, dass dies die weltweit größte WM aller Zeiten werde, was Trikot-, Ball- und Schuhverkäufe angehe, sagte Fußball-Chef Sam Handy dem "Handelsblatt". Der Konzern erwarte mehr als eine Milliarde Euro als direkten WM-Effekt. Die Fußballsparte werde in diesem Jahr "deutlich" wachsen.



Adidas rüstet bei der WM in Nordamerika 14 Teams mit Trikots aus. Zudem stellt der Konzern den WM-Ball her und stattet viele Spieler mit Schuhen aus. "Das Herz und die Seele von Adidas ist es, die beste Marke im Fußball zu sein", sagte Handy.



Trotz Diskussionen über US-Präsident Donald Trump, Einreisebeschränkungen, teure Tickets und das Mammutturnier mit 48 Mannschaften glaubt Adidas an das Turnier. "Es ist unglaublich spannend, die Weltmeisterschaft nach Nordamerika zurückkehren zu lassen", sagte Handy. Fußball in den USA werde oft unterschätzt. Sehr viele Kinder begännen damit. Am Anfang werde das Turnier vielleicht nicht ganz so intensiv sein. "Aber die Menschen können mehr Fußball sehen." Kommerziell werde es die größte WM aller Zeiten.



Auch der Sportfachhandel, der unter der Konsumflaute leidet, erhofft sich Impulse. Intersport-Deutschland-CEO Alexander von Preen sagte, die Erwartungen an die WM seien groß. Man hoffe auf ein weiteres Sommermärchen. Das neue blaue Auswärtstrikot der deutschen Mannschaft sei sehr gefragt. Es entwickle sich zu einem richtigen modischen Accessoire. Bei der EM 2024 hätten die Intersport-Händler etwa 500.000 Trikots verkauft. "Wenn Deutschland weit kommt, können wir das übertreffen."





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