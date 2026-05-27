Köln (ots) -Mit Lillet Blanc 0%* bringt Lillet ab sofort eine alkoholfreie* Aperitif-Variante in Deutschland und Österreich auf den Markt und schafft ein neues "IT-Getränk". Ob Brunch, Afterwork-Drink oder spontanes Get-together. Alkoholfreie Aperitifs sind längst Teil moderner Genussmomente. Entwickelt in Frankreich und basierend auf alkoholfreien Weinen sowie Fruchtinfusionen, richtet sich das Produkt an Alle, die bewusst genießen wollen, ohne auf Stil oder Geschmack zu verzichten. Weniger "entweder oder", mehr "je nach Moment". Lillet 0%* verbindet dabei traditionelle Herstellungskompetenz mit einem klaren Blick auf veränderte Konsumgewohnheiten und positioniert sich als Alternative innerhalb der modernen Aperitifkultur.Mocktail Culture trifft französisches Savoir-faireDie Basis bilden entalkoholisierte französische Weine, kombiniert mit fruchtigen und frischen Zitrusnoten. Das Ergebnis: leicht, ausgewogen und mit genau dem Signature Taste, für den Lillet bekannt ist. Vertraut im Geschmack, neu im Anlass."Alkoholfreie Alternativen sind das absolute Wachstumssegment im Spirituosenmarkt und Haupttreiber sind vor allem alkoholfreie Aperitifs. Lillet Blanc 0%* positioniert sich als Premium-Option für den bewussten Genuss - ohne Kompromisse beim Geschmack!" so Benjamin Franke, Marketing Director Pernod Ricard Northern Europe.Same Look, new EnergyAuch visuell bekommt das bekannte Lillet-Design ein Update und wird zu einem richtigen Eye-Catcher: Ein blauer Verschluss und ein modernisiertes Etikett geben der Lillet Blanc 0%*-Flasche eine frische, klare Note ohne die ikonische Markenästhetik zu verlieren.Der Klassiker, jetzt alkoholfrei: Lillet Berry 0%*- 1 Teil Lillet Blanc 0%*- 2 Teile Schweppes Wild Berry- Auf Eis servieren, mit Erdbeeren & Himbeeren garnierenFruchtig, leicht und unkompliziert. Ein Mocktail, der sich mühelos in jeden Anlass einfügt.Mit Lillet Blanc 0%* reagiert Lillet auf veränderte Konsumgewohnheiten und eine Generation, die Genuss neu definiert: situativ, bewusst und ohne starre Regeln. Aperitif, aber flexibel.Der Launch wird von einer starken Sales-Offensive sowie umfassenden Retail- und Marketing-Aktivitäten begleitet.Lillet Blanc 0%* ist ab sofort im deutschen und österreichischen Handel erhältlich.*Alkoholfrei (< 0,5 % vol.)Pernod Ricard DeutschlandPernod Ricard mit Hauptsitz in Paris ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Spirituosen- und Weinindustrie, das Tradition, modernste Markenentwicklung und globale Vertriebstechnologien miteinander verbindet. In Deutschland wird die Gruppe durch Pernod Ricard Deutschland GmbH mit Sitz in Köln repräsentiert und vermarktet ein prestigeträchtiges Portfolio von Premium- bis Luxusmarken. Dazu gehören Absolut Vodka, Ramazzotti, Ballantine's, Chivas Regal, Lillet und The Glenlivet Scotch Whiskys, Jameson Irish Whiskey, Havana Club, Malfy Gin, Malibu sowie Mumm und Perrier-Jouët Champagner. Die Mission von Pernod Ricard "Unlock the magic of human connection by bringing Good Times from a Good Place" wird über die gesamte Geschäfts- und Wertschöpfungskette in alle Aktivitäten eingebunden.LilletKein anderer Aperitif verkörpert das französische Lebensgefühl so sehr wie Lillet. Der Klassiker aus dem idyllischen Weinbaugebiet rund um Bordeaux kombiniert bereits seit 1872 erlesene Weine mit sonnengereiften Zitrusfrüchten zu einem Aperitif, der seinesgleichen sucht. Die verschiedenen Drink-Kreationen entfalten einzigartige Aromen und sorgen so nicht nur an lauen Sommerabenden, sondern auch in der kalten Jahreszeit für französisches Flair.Pressekontakt:Avantgarde Gesellschaft für Kommunikation mbHFloria Sailerfloria.sailer@avantgarde.deOriginal-Content von: Pernod Ricard Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66113/6282824