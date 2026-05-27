Münster (ots) -Eurojackpot-Treffer in NRW: Ein Spielteilnehmer aus dem Raum Düsseldorf hatte Glück im zweiten Rang bei der Ziehung am Dienstag (26. Mai) und gewann rund vier Millionen Euro. Der MEGA-Jackpot in Höhe von 120 Millionen Euro ging nach TschechienBei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag (26. Mai) ist ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen zum vierfachen Millionär geworden. Der Glückspilz aus dem Raum Düsseldorf traf in der zweiten Gewinnklasse fünf richtige Gewinnzahlen (5, 11, 23, 33, 42) sowie eine der beiden Eurozahlen (10 und 12). Durch den Überlauf des Jackpots aus dem ersten Rang hatte sich im zweiten Rang ein weiterer Jackpot von rund 20 Millionen Euro gebildet. Hier gab es insgesamt fünf Treffer: vier davon gingen nach Deutschland und einer nach Norwegen. Neben dem NRW-Tipper kommen die deutschen Teilnehmer aus Sachsen (2x) und Thüringen. Alle fünf Glückspilze erhalten nun jeweils 4.042.351 Euro.Der Gewinner aus NRW nahm mit einem Normalschein an der Lotterie teil und gab seinen Spielauftrag am Tag der Ziehung in einer WestLotto-Annahmestelle im Raum Düsseldorf ab. Gespielt wurden neun Tippfelder für die Ziehung am 26. Mai. Der Gesamteinsatz belief sich auf 18,75 Euro inklusive Gebühren.Nächste Chance am 29. MaiMit etwas Glück können Eurojackpot-Tipper am Freitag (29. Mai) einen zweistelligen Millionenbetrag gewinnen. Dann startet der Eurojackpot wieder mit zehn Millionen Euro (Jackpot-Chance 1: 140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen WestLotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6282820