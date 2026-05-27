Der ehemalige Volkswagen-CEO Herbert Diess geht in die Landwirtschaft und will kommendes Jahr einen neuen Elektro-Traktor der Mittelklasse herausbringen. Dazu hat er eigens die Diess E-Agrartechnik AG mit Sitz in München gegründet. Eines der Alleinstellungsmerkmale soll ein Wechsel-Akku-System werden, das einen 24/7-Betrieb ermöglichen soll. Herbert Diess lebt zweifellos im "Unruhestand": Als CEO von Volkswagen im Jahr 2022 abgesetzt, wurde er 2023 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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