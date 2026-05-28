TORONTO, ON UND LONDON, UK / ACCESS Newswire / 28. Mai 2026 / Das auf Mandatsbasis tätige Executive-Search-Unternehmen Caldwell (TSX:CWL)(OTCQX:CWLPF) gab heute bekannt, dass Alex Langridge als Partner in den Bereich Finanzdienstleistungen des Unternehmens aufgenommen wurde. Langridge ist in London ansässig und berät Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Fintech bei der Besetzung von Führungs- und Board-Positionen, bei der Nachfolgeplanung, der Organisationsgestaltung und der Rekrutierung von Führungskräften für Transformationsprozesse.

Alex Langridge, der in London ansässig ist, verstärkt den Bereich Finanzdienstleistungen bei Caldwell und bringt fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Bankwesen, Fintech, Versicherungen und Beratung zu transformativer Führung mit.

Langridge verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Suche nach Führungskräften und in der Führungsberatung und arbeitet mit Banken, Versicherern, Fintech-Unternehmen sowie Private-Equity- und Venture-Capital-finanzierten Unternehmen im ganzen UK und der EMEA-Region zusammen. Er ist insbesondere dafür bekannt, Führungskräfte aus den Bereichen P&L, Operations, Vertrieb, Produktentwicklung, Technologie und Digitalisierung in einflussreiche Transformationspositionen zu vermitteln sowie Kunden dabei zu unterstützen, vielfältige, zukunftsfähige Führungsteams in sich schnell entwickelnden Märkten aufzubauen.

"Alex ist ein hoch angesehener Berater mit fundierter Expertise an der Schnittstelle von Finanzdienstleistungen, Technologie und Fintech", so Paul Heller und Glenn Buggy, Global Managing Partners der Financial Services Practice von Caldwell. "Seine Fähigkeit, Kunden hinsichtlich transformativer Führungsanforderungen in den Bereichen Bankwesen, Zahlungsverkehr, Versicherungen und digitale Finanzdienstleistungen zu beraten, macht ihn zu einer außergewöhnlichen Bereicherung für unser Team. Alex verbindet fundierte Branchenkenntnisse mit einem durchdachten, strategischen Beratungsstil, der sich nahtlos in die Art und Weise einfügt, wie Caldwell weltweit mit Kunden zusammenarbeitet."

Im Laufe seiner Karriere hat Langridge FTSE-100- und FTSE-250-Unternehmen, globale Finanzinstitute sowie wachstumsstarke, investorenfinanzierte Unternehmen bei der Besetzung von Führungs- und Vorstandspositionen beraten. Er hat Fintech- und Digital-Leadership-Practices innerhalb mehrerer Executive-Search-Unternehmen aufgebaut und Suchmandate in den Bereichen Technologie, Operations, Produktmanagement, Cybersecurity, Vertrieb sowie allgemeine Management- und Führungsfunktionen durchgeführt. Zu seiner Tätigkeit gehört außerdem die Beratung von Unternehmen in späteren Wachstumsphasen, Challenger-Banken, Versicherungen, Börsen, Zahlungsplattformen und Private-Equity-finanzierten Organisationen in Fragen der Führungsnachfolge und organisatorischen Effektivität.

Vor seinem Eintritt bei Caldwell leitete Langridge den Bereich Finanzdienstleistungen bei einer Beratungsfirma für Führungskräfte, die sich auf Banken, Fintech, Versicherungen und investorenfinanzierte Unternehmen spezialisierte. Zu Beginn seiner Karriere baute er bei auf Führungskräfte spezialisierten Executive-Search-Unternehmen Suchkapazitäten in den Bereichen Technologie, Digital und Fintech auf und leitete diese; außerdem war er als interner Mitarbeiter bei einem wachstumsstarken Fintech-Unternehmen tätig. Er begann seine Karriere in Forschungsfunktionen zur Unterstützung von Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Executive Search in London.

Langridge hat einen Master-Abschluss in modernen Sprachen der Universität Oxford und spricht Französisch und Deutsch. Er ist außerdem Associate Partner bei The FinTech & Payments Advisory Network sowie aktiver Investor und Berater im britischen Fintech-Ökosystem.

"Die Ernennung von Alex spiegelt unser kontinuierliches Engagement für den weltweiten Ausbau der Finanzdienstleistungs- und Fintech-Kompetenzen von Caldwell wider", sagte Chris Beck, Chief Executive Officer. "Die Konvergenz von Finanzdienstleistungen, Technologie und digitaler Transformation verändert die Anforderungen an Führungskräfte in der gesamten Branche, und Alex bringt die Erfahrung, die Marktvernetzung und die Perspektive mit, die vom Board bis zum Start-up reicht, um Kunden dabei zu helfen, diese Entwicklung zu meistern. Seine Einstellung stärkt unsere Position in London und auf wichtigen internationalen Märkten weiter, und wir freuen uns sehr, ihn im Team willkommen zu heißen."

Über Caldwell

Caldwell ist ein erstklassiges Executive-Search-Unternehmen, dem sowohl etablierte als auch wachstumsorientierte Unternehmen vertrauen. Seit mehr als 50 Jahren arbeiten wir mit Kunden zusammen, um außergewöhnliche Teams zu konzipieren und aufzubauen. Unsere Partner vermitteln nicht nur Führungskräfte - sie hinterfragen Annahmen, ermöglichen Strategien und legen Wert auf langfristige Eignung. Aufgebaut durch Stammkunden und Empfehlungen liefert Caldwell Klarheit und Ergebnisse ohne Arroganz oder Abkürzungen. Für Kunden, die Substanz vor Größe suchen, sind wir die selbstbewusste Stimme, die zuhört - und führt. Bei Caldwell ist unser Ziel Ihre Mission.

Die Stammaktien von Caldwell sind an der Toronto Stock Exchange (TSX:CWL) notiert und werden am OTCQX-Markt (OTCQX:CWLPF) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.caldwell.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Caroline Lomot

Vice President, Marketing & Communications

Caldwell

mailto:clomot@caldwell.com

+1 516 830 3535

QUELLE: Caldwell Partners International, Inc.

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