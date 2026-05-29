The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.05.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.05.2026
ISIN Name
DE000A40ZTL5 PFERDEWETTEN.DE NA JGE
US94974BFY11 WELLS FARGO 2026 MTN
US717081DV27 PFIZER 16/26
XS1074144871 GOLDM.S.GRP 14/26 MTN
US961214ER00 WESTPAC BKG 21/26
XS2182399274 ISLAND 20/26 MTN
XS2181690665 NORDMAZEDON. 20/26 REGS
XS1422790615 CFAMC II 16/26 MTN
DE000HLB7325 LB.HESS.THR.CARRARA06D/22
DE000DFK0RY0 DZ BANK IS.A1751
USU82764AV00 SIRIXM RADIO 21/31 REGS
XS2346329571 NOT.HILL GEN 21/36 MTN
US89114TZD70 TORON.DOM.BK 21/26 MTN
XS2951577126 EBRD 24/26 MTN
XS2327841057 SFG INT.HLDG 21/26
XS2340059794 CHINALCO C.H 21/26
DE000KC01V24 KLOECKNER + CO SE NA VERK
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.05.2026
ISIN Name
DE000A40ZTL5 PFERDEWETTEN.DE NA JGE
US94974BFY11 WELLS FARGO 2026 MTN
US717081DV27 PFIZER 16/26
XS1074144871 GOLDM.S.GRP 14/26 MTN
US961214ER00 WESTPAC BKG 21/26
XS2182399274 ISLAND 20/26 MTN
XS2181690665 NORDMAZEDON. 20/26 REGS
XS1422790615 CFAMC II 16/26 MTN
DE000HLB7325 LB.HESS.THR.CARRARA06D/22
DE000DFK0RY0 DZ BANK IS.A1751
USU82764AV00 SIRIXM RADIO 21/31 REGS
XS2346329571 NOT.HILL GEN 21/36 MTN
US89114TZD70 TORON.DOM.BK 21/26 MTN
XS2951577126 EBRD 24/26 MTN
XS2327841057 SFG INT.HLDG 21/26
XS2340059794 CHINALCO C.H 21/26
DE000KC01V24 KLOECKNER + CO SE NA VERK
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