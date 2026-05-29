DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen eines Ersatzfeiertags für den Vesak-Tag geschlossen.

TAGESTHEMA I

CTS Eventim ist mit Umsatz- und Ergebniswachstum in das Jahr 2026 gestartet. Der Konzernumsatz wuchs im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23,0 Prozent auf 613,5 Millionen Euro. Das bereinigt EBITDA stieg um 18,5 Prozent auf 118,9 Millionen Euro, die bereinigte EBITDA-Marge lag nahezu unverändert bei 19,4 Prozent. Im Segment Ticketing legte der Umsatz um 2,5 Prozent auf 219,0 Millionen Euro zu, und das bereinigte EBITDA um 1,2 Prozent auf 89,8 Millionen Euro. Die bereinigte Marge lag mit 41,0 Prozent in etwa auf dem Vorjahresniveau. Im Segment Live Entertainment kletterte der Umsatz um 38,3 Prozent auf 403,6 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA überproportional um 151,1 Prozent auf 29,1 Millionen Euro. Nach dem ersten Quartal sieht der Vorstand die beiden Segmente im Rahmen seiner Erwartungen für das Gesamtjahr.

TAGESTHEMA II

Die USA und der Iran stehen laut US-Finanzminister Scott Bessent vor einem Abkommen zur Beendigung des Krieges. US-Präsident Donald Trump hat dem jedoch noch nicht zugestimmt, und das Weiße Haus pocht auf ein Abkommen, das mehrere wichtige Bedingungen erfüllt. "Wir haben hier vielleicht die Grundzüge eines Abkommens", sagte Bessent und merkte an, dass beide Seiten Vorschläge ausgetauscht hätten. "Alles hängt davon ab, was der Präsident tun möchte, und Präsident Trump wird keinen schlechten Deal machen." Der Iran müsse zustimmen, sein hochangereichertes Uran zu entsorgen, sich verpflichten, niemals nach einer Atomwaffe zu streben, und die Straße von Hormus vollständig wieder öffnen - Elemente, von denen US-Regierungsvertreter zuvor sagten, dass sie in der sogenannten Absichtserklärung enthalten sein würden. Ein US-Regierungsvertreter hatte zuvor gesagt, die beiden Länder stünden kurz vor einem 60-tägigen Abkommen, das eine beiderseitige Aufhebung der Blockaden in der Meerenge innerhalb der ersten 30 Tage vorsehe. Axios hatte zuvor über die Details berichtet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Geschäftsbericht

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Deutsche Bank 1,00 EUR Doccheck 1,00 EUR IVU Traffic 0,25 EUR Kion Group 0,62 EUR Mediclin 0,04 EUR Orbis 0,10 EUR Springer Nature 0,83 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+5,2% gg Vj zuvor: +3,6% gg Vm/+2,3% gg Vj 08:30 Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Quartalsbericht 1Q - FR 08:45 Privater Verbrauch April PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm/+0,5% gg Vj Verbraucherpreise (vorläufig) Mai PROGNOSE: k.A. gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: k.A. gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/+2,5% gg Vj BIP (2. Veröffentlichung) 1Q vorläufig: 0,0% gg Vq/+1,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Mai HVPI PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,5% gg Vj - DE 09:55 Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +20.000 vorläufig: +20.000 Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,4% 10:00 Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen Mai - IT 11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Mai PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj - DE 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: k.A. gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj - US 15:15 Fed-Philadelphia-Präsidentin Paulson, Rede beim Event der Handelskammer Southern New Jersey 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 50,8 zuvor: 49,2

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 25.210,00 +0,3 E-Mini-Future S&P-500 7.586,00 +0,1 E-Mini-Future Nasdaq-100 30.307,00 0,0 Topix (Tokio) 3.978,38 +2,0 Hang-Seng (Hongk.) 25.236,27 +0,9 Shanghai-Comp. 4.094,53 -0,1 Donnerstag: INDEX zuletzt +/- % DAX 25.092,25 -0,3 DAX-Future 25.141,00 -0,5 XDAX 25.097,86 +0,0 MDAX 33.239,89 +0,7 TecDAX 4.125,26 +1,4 SDAX 19.089,71 +0,9 Euro-Stoxx-50 6.055,11 -0,3 Stoxx-50 5.186,20 -0,6 Dow-Jones 50.668,97 +0,1 S&P-500 7.563,63 +0,6 Nasdaq Composite 26.917,47 +0,9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit Aufschlägen in den Handel am Freitag starten. Es stützt die Hoffnung auf eine baldige Einigung zwischen den USA und dem Iran. Stützend für die Marktstimmung wirken auch euphorisch aufgenommene nachbörslich veröffentlichte Geschäftszahlen von Dell. Die Aktie schoss um fast 40 Prozent nach oben. Der Computerhardware-Hersteller sprach von einem rasanten Wachstum bei Servern für künstliche Intelligenz (KI) für Rechenzentren sowie bekannt gewordene Details zu einem neuen Vertrag mit dem US-Militär im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar.

Rückblick: Etwas leichter - Die Anleger würden zunehmend nervös, hieß es, denn ein Friedensabkommen zwischen dem Iran und den USA lasse nicht nur auf sich warten, es werde sogar unwahrscheinlicher angesichts neuer militärischer Scharmützel, die die Waffenruhe auf eine harte Probe stellten. Tendenziell stützend wirkten weiter sinkende Marktzinsen vor dem Hintergrund der weiter weit unter den jüngsten Hochs bleibenden Ölpreise. Rüstungsaktien waren mit den neuen Gewaltattacken im Nahen Osten, vor allem aber auch den jüngsten verstärkten gegenseitigen Angriffen im Krieg Russlands gegen die Ukraine gesucht. Rheinmetall gewannen 4,2 Prozent. Hensoldt kamen auf ein Plus von 5,9 Prozent, Renk rückten um 5,4 Prozent vor und TKMS machten sogar einen Satz um 6,9 Prozent. Im Mailand gewannen Leonardo 5,4 und in Paris Thales 2,7 Prozent. Für Technologiewerte ging es mit der globalen KI-Begeisterung gemessen am Stoxx-Subindex Technologie um 0,5 Prozent nach oben. Deutlich besser lief es erneut für Aktien der Chiphersteller bzw. der Chip-Anlagenbauer. Auf Unternehmensseite war die Nachrichtenlage dünn. Der Hauptaktionär der Universal Music Group (UMG) lehnte das Kaufangebot von US-Milliardär Bill Ackman ab. UMG gaben um 1,3 Prozent nach. Mit einem Anstieg um 3,5 Prozent kam es in der Ferrari-Aktie zu einer ersten stärkeren Erholung seit dem Kursknick in Reaktion auf die Vorstellung des Luce, des ersten vollelektrischen Boliden des Sportwagenbauers.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Der TecDAX blieb mit der globalen Technologiebegeisterung in Rekordlaune und schloss fest auf einem Allzeithoch. Treiber waren mit der KI-Euphorie Infineon, die 4,4 Prozent gewannen, Suss Microtec und Aixtron mit Aufschlägen von 2,8 und 3,5 Prozent. Stimmungsdaten des Ifo-Instituts aus der Chemiebranche zeichneten weiter ein düsteres Bild. Im DAX ging es für BASF um 0,7 und Brenntag um 1,1 Prozent nach unten. Im MDAX büßten Lanxess 1,3 Prozent ein. Siemens Energy gaben weiter nach, diesmal um 4,4 Prozent und waren das Schlusslicht im DAX. Die Aktie des Energietechnikunternehmens hatte im Zuge des hohen Energiebedarfs von KI-Rechenzentren stark zugelegt, sie liegt seit Jahresbeginn knapp 39 Prozent im Plus. Hier könnten Gewinnmitnahmen hinter den jüngsten Verlusten stehen.

XETRA-NACHBÖRSE

CTS Eventim wurden auf Tradegate knapp 7 Prozent höher gestellt Der Ticketing-Anbieter hatte am Abend mitgeteilt, dass der Umsatz im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23,0 Prozent und das bereinigte EBITDA um 18,5 Prozent gestiegen sind. Die Analysten von Baader Helvea sprachen von herausragenden Zahlen, die deutlich über den Erwartungen lägen. Deutsche Telekom zeigten sich nicht bewegt von der Nachricht einer Einigung im Tarifstreit mit der Gewerkschaft Verdi. Ein halbes Prozent nach unten wurde der Kurs von DHL genommen. Am Abend hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass DHL eCommerce einen Mehrjahresvertrag mit dem US Postal Service unterzeichnet hat. Zuvor hatten die beiden Unternehmen jeweils Einjahresverträge abgeschlossen.

USA - AKTIEN

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May 29, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

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