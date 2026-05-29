Wiesbaden - Im April 2026 sind rund 45,61 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept) erwerbstätig gewesen.



Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) blieb die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert (-6.000 Personen; 0,0 Prozent). Von Mai 2025 bis März 2026 war sie gegenüber dem jeweiligen Vormonat durchschnittlich um 17.000 Personen gefallen.



Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im April 2026 gegenüber März 2026 um 88.000 Personen (+0,2 Prozent) zu. Im April-Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich um 95.000 Personen gestiegen.



Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im April 2026 um 184.000 Personen (-0,4 Prozent). Damit setzte sich der seit August 2025 auf dem Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich weiter fort. In den Monaten Januar und Februar 2026 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat jeweils bei -0,3 Prozent gelegen, im März 2026 ebenfalls bei -0,4 Prozent.



Im April 2026 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,68 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 21.000 Personen oder 1,2 Prozent mehr als im April 2025. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,9 Prozent und lag damit leicht über dem Vorjahreswert (April 2025: 3,8 Prozent).



Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl im April 2026 bei 1,67 Millionen Personen. Das waren 13.000 Personen oder 0,8 Prozent weniger als im März 2026. Die bereinigte Erwerbslosenquote lag unverändert bei 3,8 Prozent, so das Bundesamt.





© 2026 dts Nachrichtenagentur