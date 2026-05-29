FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dürftiger Kursbewegung in den vergangenen Wochen winkt den Aktien von CTS Eventim am Freitag ein schwungvoller Befreiungsversuch aus der jüngsten Seitwärtsspanne. Der Event-Vermarkter überzeugte mit seinen Quartalszahlen, die am Vorabend nach Börsenschluss vorgestellt wurden. Vorbörslich stieg der Kurs im Tradegate-Handel daraufhin über die 60-Euro-Marke. Sie wurden dort fast zehn Prozent über dem Xetra-Schlussniveau gehandelt.

Laut einem Händler sorgt es für Erleichterung, da die Zahlen ohne neue negative Überraschungen geblieben seien. Die Aktien haben schwache zwölf Monate hinter sich, denn vom 114-Euro-Rekordhoch im Mai 2025 haben sie sich mehr als halbiert. Im März waren sie wegen enttäuschenden Zielsetzungen zeitweise sogar unter 50 Euro gerutscht. Zuletzt hatten sie sich dann im Bereich von 55 bis 60 Euro festgefahren. Über 60 Euro wagen sie nun einen Ausbruchsversuch./tih/jha/