Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - 2 juin 2026) - L'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) tiendra la Conférence de l'AIIC 2026 du 21 au 23 septembre 2026 au RBC Convention Centre Winnipeg - la première conférence nationale de l'AIIC depuis huit ans. Cet événement de trois jours réunira des infirmières et infirmiers, des leaders du système de santé, des chercheurs et des partenaires provenant de partout au Canada et d'ailleurs dans le monde.

« Le retour de la Conférence de l'AIIC représente une occasion importante pour les infirmières et infirmiers de partout au Canada de se réunir, d'échanger des connaissances et de renforcer notre leadership collectif à un moment crucial pour les systèmes de santé », a déclaré Kimberly LeBlanc, Ph. D., présidente de l'AIIC. « Cette conférence favorisera les liens et les idées nécessaires pour faire avancer des changements porteurs de sens. »

Sous le thème Le pouvoir des infirmières et infirmiers de transformer la santé - notre expertise, nos impacts, la conférence propose un forum national structuré autour de cinq volets afin d'explorer le rôle essentiel des soins infirmiers dans l'avenir des systèmes de santé grâce au leadership, à l'innovation et à la collaboration. La conférence accueillera notamment comme conférencier principal Nurse John, dont l'humour, le point de vue et le travail de défense des intérêts trouvent un écho auprès des infirmières et infirmiers au Canada et à l'international.

Cet événement très attendu marque un moment important pour la profession infirmière, en offrant une occasion de renouer, de partager des connaissances et de faire progresser des solutions à certains des défis les plus pressants auxquels les systèmes de santé sont confrontés aujourd'hui.

« La Conférence 2026 de l'AIIC offre une plateforme nationale unique pour mettre en valeur le leadership et l'expertise des infirmières et infirmiers et pour participer à d'importantes discussions sur l'avenir de notre profession et des soins de santé », a déclaré Valerie Grdisa, Ph. D., directrice générale de l'AIIC. « Nous avons hâte d'accueillir les participantes et participants à Winnipeg pour trois jours d'apprentissage, d'échanges et d'inspiration. »

La Conférence 2026 de l'AIIC s'adresse aux infirmières et infirmiers de tous les domaines de pratique - notamment les cliniciennes et cliniciens, les éducatrices et éducateurs, les chercheuses et chercheurs, les décideuses et décideurs et les leaders - ainsi qu'aux étudiantes et étudiants en sciences infirmières, aux infirmières et infirmiers formés à l'étranger et aux partenaires interprofessionnels. La conférence offrira des occasions d'apprentissage, de réseautage et de collaboration, ainsi que des espaces consacrés à la réflexion et au bien-être.

La conférence débutera le lundi 21 septembre par une journée complète d'ateliers préconférence axés sur l'apprentissage pratique et le développement des compétences. Les séances porteront sur des domaines clés, notamment l'innovation dans la prestation des soins, l'équité et la santé autochtone, la prise de décisions cliniques, la santé planétaire, le bien-être du personnel infirmier et la pratique clinique, y compris la gestion des plaies.

Le programme principal de la conférence, qui se déroulera les 22 et 23 septembre, comprendra des conférences plénières, des séances simultanées et des activités d'apprentissage interactives dans plusieurs volets, reflétant l'étendue de l'expertise et du leadership infirmiers partout au pays. Les participantes et participants prendront part à des discussions sur les enjeux urgents des systèmes de santé tout en créant des liens entre les régions et les secteurs.

Partout au Canada, les infirmières et infirmiers jouent un rôle essentiel dans le renforcement des systèmes de santé et l'amélioration des résultats pour les personnes, les familles et les collectivités. En tant que plus grand groupe de professionnels de la santé réglementés au pays, le personnel infirmier apporte une expertise indispensable pour relever des défis complexes et faire progresser des soins équitables et accessibles.

La conférence se déroulera à Winnipeg, au Manitoba, sur le territoire visé par le Traité no 1, qui est la terre ancestrale et le foyer traditionnel des peuples anishinaabe (ojibwés), ininew (cris) et dakotas, ainsi que dans la patrie nationale des Métis de la rivière Rouge. L'eau potable du RBC Convention Centre provient du lac Shoal, situé sur le territoire visé par le Traité no 3. Dans le cadre du parcours de réconciliation de l'AIIC, un engagement significatif auprès des peuples autochtones constitue une priorité de la conférence. Nous sommes reconnaissants de collaborer à la planification avec des leaders infirmiers autochtones du Traité no 1, le Bureau du Traité no 1 et la Fédération des Métis du Manitoba.

Pour en savoir plus sur la Conférence 2026 de l'AIIC et consulter les détails du programme disponibles à ce jour, visitez: https://www.cna-aiic.ca/fr/nouvelles-et-evenements/evenements-a-venir/congres-2026

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À propos de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada

L'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) représente la profession infirmière du Canada à l'échelle nationale et mondiale. Elle fait progresser la profession infirmière afin d'améliorer les résultats sur la santé dans le système de santé sans but lucratif financé par le secteur public. L'AIIC est la seule association nationale porte-parole de tous les types d'infirmières et infirmiers dans l'ensemble des treize provinces et territoires. Elle représente les infirmières et infirmiers syndiqués et non syndiqués ainsi que retraités, les étudiants en sciences infirmières et le personnel infirmier de toutes les catégories (autorisés, auxiliaires autorisés, praticiens, et psychiatriques autorisés).

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/299321

Source: Canadian Nurses Association | Association des infirmieres et infirmiers du Canada