ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 03
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/06/02
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQH31
|USD
|16241111.0000
|3.765
|2026/06/02
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZJ40
|USD
|12730952.0000
|10.412
|2026/06/02
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRR04
|USD
|17742729.0000
|6.6371
|2026/06/02
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPY39
|USD
|386771.0000
|6.3345
|2026/06/02
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7F8J9
|USD
|1252282.0000
|7.4512
|2026/06/02
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVEN9
|USD
|12786541.0000
|6.3358
|2026/06/02
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3D489
|USD
|36413584.0000
|8.7218
|2026/06/02
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A512E4
|USD
|30642275.0000
|11.7641
|2026/06/02
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XO1
|USD
|9028394.0000
|6.4098
|2026/06/02
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7ET1
|USD
|6468684.0000
|6.0655
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