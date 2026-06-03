Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 03
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|02/06/2026
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|122900000.00
|1546750538.35
|9.3416
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|02/06/2026
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|122900000.00
|1546750538.35
|12.5854
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|02/06/2026
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|198800000.00
|2576378369.55
|9.6193
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|02/06/2026
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|198800000.00
|2576378369.55
|12.9596
|USD
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