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PR Newswire
03.06.2026 08:06 Uhr
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Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 03

Account Name Valuation Date Bloomberg Code ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (ShareClass) NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 02/06/2026 3DGE IE000WJ7OF21 229004.00 1565153.20 6.8346
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 02/06/2026 3DGL IE000Q8N7WY1 162541389.00 1132738433.01 6.9689
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 02/06/2026 3DGD IE00042EX8S2 13613494.00 73963897.78 5.4331
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 02/06/2026 3DGH IE0001CEGCP5 298181.00 1674364.97 5.6153
Robeco 3D European Equity UCITS ETF 02/06/2026 3DEU IE0007WLHX89 3800000.00 24535792.24 6.4568
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 02/06/2026 3DUE IE0008H4JHA2 13887.00 94030.41 6.7711
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 02/06/2026 3DUS IE000XERHYF0 42065384.00 285600951.63 6.7895
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 02/06/2026 3DUH IE000DEXCOR7 309716.00 1856379.88 5.9938
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 02/06/2026 3DEM IE0002Z12PN9 69761295.00 652176684.66 9.3487
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 02/06/2026 REMD IE00063T9YS5 5636988.00 34988542.56 6.207
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF 02/06/2026 RDTM IE000VG2WCW5 4600000.00 29453248.76 6.4029
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF 02/06/2026 RCEG IE000D1DAPO5 63340000.00 323913400.57 5.1139
Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF 02/06/2026 RHYE IE0000LTAD82 2230000.00 12548487.39 5.6271
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF 02/06/2026 RHYH IE000SI9E3I8 45516.00 228694.55 5.0245
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF 02/06/2026 RHYG IE000LW5CCQ4 1950000.00 10642254.13 5.4576
Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF 02/06/2026 3DCE IE000PUAKZP8 4200000.00 21166613.13 5.0397
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF 02/06/2026 3DCH IE000A537EY2 237169.00 1187235.31 5.0059
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF 02/06/2026 3DCG IE000JJMOWY0 3955810.00 19870803.13 5.0232
Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc 02/06/2026 RGSC IE000OHXGWO8 1090000.00 5742113.54 5.268
© 2026 PR Newswire
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

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