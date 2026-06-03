Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 03
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|02/06/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|229004.00
|1565153.20
|6.8346
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|02/06/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|162541389.00
|1132738433.01
|6.9689
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|02/06/2026
|3DGD
|IE00042EX8S2
|13613494.00
|73963897.78
|5.4331
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|02/06/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|298181.00
|1674364.97
|5.6153
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|02/06/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3800000.00
|24535792.24
|6.4568
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|02/06/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13887.00
|94030.41
|6.7711
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|02/06/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|42065384.00
|285600951.63
|6.7895
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|02/06/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|309716.00
|1856379.88
|5.9938
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|02/06/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|69761295.00
|652176684.66
|9.3487
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|02/06/2026
|REMD
|IE00063T9YS5
|5636988.00
|34988542.56
|6.207
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|02/06/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4600000.00
|29453248.76
|6.4029
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|02/06/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|63340000.00
|323913400.57
|5.1139
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|02/06/2026
|RHYE
|IE0000LTAD82
|2230000.00
|12548487.39
|5.6271
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|02/06/2026
|RHYH
|IE000SI9E3I8
|45516.00
|228694.55
|5.0245
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|02/06/2026
|RHYG
|IE000LW5CCQ4
|1950000.00
|10642254.13
|5.4576
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|02/06/2026
|3DCE
|IE000PUAKZP8
|4200000.00
|21166613.13
|5.0397
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|02/06/2026
|3DCH
|IE000A537EY2
|237169.00
|1187235.31
|5.0059
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|02/06/2026
|3DCG
|IE000JJMOWY0
|3955810.00
|19870803.13
|5.0232
|Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc
|02/06/2026
|RGSC
|IE000OHXGWO8
|1090000.00
|5742113.54
|5.268
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