DJ PTA-News: HausVorteil AG: HausVorteil AG startet Investorenplattform BodoBroker

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HausVorteil AG: HausVorteil AG startet Investorenplattform BodoBroker

Deutschland (pta000/03.06.2026/11:35 UTC+2)

• Immobilieninvestment-Plattform mit Fokus auf Equity-Release-Objekte geht live • BodoBroker verbindet Eigentümer, Makler und Investoren jenseits des klassischen Mietwohnungsmarkts • Netzwerk für Investoren, Finanzierungspartner und immobiliennahe Dienstleister geplant

Deutschland, 03. Juni 2026 - Die HausVorteil AG gibt den GoLive der Plattform BodoBroker bekannt. Unter BodoBroker.com schafft das Unternehmen einen digitalen Zugangspunkt für Investoren, die sich für Immobilieninvestments im Bereich Equity Release interessieren. Die Plattform führt qualifizierte Immobilienangebote, strukturierte Objektinformationen und passende Investoren effizient zusammen.

Mit BodoBroker erweitert die HausVorteil AG ihr Geschäftsmodell um eine skalierbare digitale Vermittlungsplattform. Ziel ist es, Immobilieninvestoren, Finanzierungspartner und professionelle Marktteilnehmer strukturiert und effizient verfügbare Equity-Release-Objekte anzubieten. Registrierte Nutzer können künftig unmittelbar auf neue Investmentopportunitäten aufmerksam gemacht werden und müssen nicht mehr ausschließlich auf periodische Investoreninformationen oder individuelle Ansprache warten.

Im Fokus stehen Immobilien, bei denen Eigentümer Liquidität aus ihrem Immobilienvermögen freisetzen möchten, ohne ihre bisherige Wohnsituation zwingend sofort aufzugeben. Über BodoBroker können unter anderem Modelle wie Teilkauf mit Nießbrauchrecht, Gesamtkauf mit Rückmiete, Gesamtkauf mit Wohnungsrecht, Grundstückskauf mit Erbbaurecht sowie Co-Buyer-Strukturen angebahnt werden. Die Plattform richtet sich dabei nicht an Verbraucher als Anlageprodukt, sondern an professionelle und qualifizierte Immobilieninvestoren, die Immobilien oder Beteiligungen an strukturierten Immobilienankäufen prüfen möchten.

Equity-Release-Investments unterscheiden sich deutlich von der klassischen Vermietung. Während klassische Wohnimmobilieninvestments regelmäßig von Vermietungsaufwand, Mieterwechseln, Leerstand, Instandhaltungskoordination, mietrechtlichen Restriktionen und operativer Verwaltung geprägt sind, setzen Equity-Release-Modelle auf Immobilien, die typischerweise weiterhin durch die bisherigen Eigentümer oder Nutzer bewohnt werden. Für Investoren kann dies den Zugang zu wohnwirtschaftlichen Immobilien eröffnen, ohne dass der Investment Case allein auf Neuvermietung, Mietsteigerungen oder kurzfristiger Fluktuation beruht. Je nach Modell stehen stattdessen Nutzungsentgelte, Rückmieten, kapitalisierte Wohnungsrechte, Erbbauzinsen, Wertentwicklungspotenziale oder strukturierte Exit-Szenarien im Vordergrund. Damit adressiert BodoBroker ein Marktsegment, das Immobilieninvestoren eine Alternative zum klassischen Vermieter-Modell bietet und zugleich Eigentümern neue Wege eröffnet, gebundenes Immobilienvermögen nutzbar zu machen.

"Mit BodoBroker schaffen wir einen direkten, digitalen Zugang zu einem Marktsegment, das bislang stark von Einzelansprache, manueller Prüfung und begrenzter Transparenz geprägt war. Investoren können sich registrieren und künftig schneller erfahren, wenn neue Objekte verfügbar sind. Für HausVorteil ist die Plattform ein wichtiger Schritt, um Dealflow, Finanzierungspartner und Investoren effizienter zusammenzubringen", erklärt Sören Ploschke, CFO der HausVorteil AG.

Die über BodoBroker vermittelbaren Ankaufmodelle unterscheiden sich nach Eigentumsstruktur, Nutzungsrecht, laufenden Zahlungsströmen und Exit-Mechanik. Beim Teilkauf mit Nießbrauchrecht erwirbt der Investor einen Miteigentumsanteil an einer Wohnimmobilie. Der bisherige Eigentümer bleibt weiterhin in der Immobilie wohnen und erhält für den verkauften Anteil Liquidität. Das Nutzungsrecht wird regelmäßig über ein Nießbrauchrecht abgesichert. Für den Investor steht bei diesem Modell der Erwerb eines grundbuchlich abgesicherten Miteigentumsanteils im Vordergrund. Die laufende Nutzung durch den bisherigen Eigentümer kann über ein Nutzungsentgelt wirtschaftlich abgebildet werden; ein späterer Gesamtverkauf oder eine Rückkaufoption können zusätzliche Exit-Perspektiven eröffnen.

Beim Gesamtkauf mit Rückmiete erwirbt der Investor die Immobilie vollständig. Der bisherige Eigentümer wird nach dem Verkauf zum Mieter und nutzt die Immobilie auf Grundlage eines Mietvertrags weiter. Für den Investor entsteht damit ein Investment in eine Bestandsimmobilie mit bereits bestehendem Nutzer. Der Investitionsansatz ähnelt in Teilen einem klassischen Vermietungsmodell, unterscheidet sich jedoch dadurch, dass der Nutzer regelmäßig bereits eine besondere persönliche Bindung an die Immobilie hat und der Verkauf Teil einer Liquiditätslösung für den bisherigen Eigentümer ist. Wirtschaftlich können laufende Mietzahlungen, eine langfristige Haltestrategie und ein späterer Verkauf der Immobilie kombiniert werden.

Beim Gesamtkauf mit Wohnungsrecht/Nießbrauchrecht erwirbt der Investor ebenfalls die gesamte Immobilie. Der bisherige Eigentümer erhält jedoch kein Mietverhältnis, sondern ein vertraglich und grundbuchlich abgesichertes Wohnungsrecht. Dieses Modell kann insbesondere dann geeignet sein, wenn der Verkäufer die Immobilie weiterhin nutzen möchte, aber keine laufende Kaltmiete zahlen soll. Der wirtschaftliche Wert des Wohnungsrechts wird bei der Kaufpreisermittlung berücksichtigt. Für Investoren steht hier weniger die laufende Mietzahlung im Vordergrund, sondern der rabattierte Erwerb einer Immobilie unter Berücksichtigung des bestehenden Nutzungsrechts sowie die Perspektive einer späteren unbelasteten Verwertung.

Beim Grundstückskauf mit Erbbaurecht erwirbt der Investor das Grundstück, während dem bisherigen Eigentümer oder Nutzer ein Erbbaurecht eingeräumt wird. Dadurch kann Liquidität aus dem Grundstückswert freigesetzt werden, ohne dass die bisherige Nutzung des aufstehenden Gebäudes aufgegeben werden muss. Für Investoren kann dieses Modell interessant sein, weil der Grundstückswert als eigenständige Anlagekomponente erworben wird und die laufende Nutzung über einen Erbbauzins wirtschaftlich strukturiert werden kann. Gleichzeitig bleibt die Immobilie für den bisherigen Nutzer funktional erhalten.

Eine besondere Rolle nimmt das Co-Buyer-Modell ein. Dabei beteiligt sich ein Investor, beispielsweise der ursprüngliche Projektentwickler, gemeinsam mit einem Erwerber an einem Immobilienankauf. Der Co-Buyer stellt Kapital für den Erwerb bereit und partizipiert an der wirtschaftlichen Struktur der Transaktion, während der Erwerber die Immobilie nutzen kann. Je nach Ausgestaltung werden die Nutzungsentgelte für ein gewährtes Nießbrauchrecht bis zu einem festgelegten Verkaufszeitpunkt gestundet und aus dem späteren Verkaufserlös bedient. Zusätzlich kann eine Rückkaufoption zugunsten des Erwerbers vorgesehen werden. Für den Investor sieht das Modell eine vorrangige Rückführung des eingesetzten Kapitals aus einem späteren Verkauf oder Rückkauf vor, wobei die konkrete Rangstellung, Besicherung und wirtschaftliche Ausgestaltung transaktionsabhängig festgelegt werden.

Gerade für Projektentwickler kann das Co-Buyer-Modell erhebliche strukturelle Vorteile bieten. Durch die Beteiligung als Co-Buyer können gegebenenfalls notwendige Preisabschläge reduziert und die Verkaufschancen erhöht werden. Dies kann insbesondere bei Projekten relevant sein, bei denen attraktive Wohneinheiten verfügbar sind, eine klassische Bankfinanzierung dem Erwerber allein jedoch nicht ausreicht. Das Co-Buyer-Modell kann damit helfen, Transaktionen schneller umzusetzen, größere Projektvolumina zu realisieren und Finanzierungslücken zwischen Fremdkapital, Eigenkapital und späterer Verwertung zu schließen. Für Projektentwickler entsteht so eine flexible Struktur, um die Vermarktung von Wohnprojekten zu unterstützen und zusätzliche Käufergruppen zu erschließen.

BodoBroker steht bereits jetzt auch ausgewählten Immobilienmaklern offen, die die Plattform für den Vertrieb geeigneter Leads und Immobilienopportunitäten im Bereich Equity Release nutzen möchten. Damit schafft HausVorteil eine digitale Schnittstelle, über die qualifizierte Objektangebote strukturiert aufbereitet und passenden Investoren zugänglich gemacht werden können. Im weiteren Ausbau wird die Plattform zudem für ausgewählte Dienstleister geöffnet werden. Hierzu zählen beispielsweise Vermögensverwalter und Banken, Immobiliengutachter, Notare, Steuerberater, Rechtsanwälte, Hausverwalter und Handwerksbetriebe, die ihre Leistungen im Umfeld von Immobilientransaktionen, Equity-Release-Modellen und immobilienbezogenen Anschlussprozessen über BodoBroker anbieten können. HausVorteil positioniert BodoBroker damit als zentrale Plattform für die Vernetzung von Immobilieneigentümern, Maklern, Investoren, Finanzierungspartnern und spezialisierten Dienstleistern.

Für die HausVorteil AG ist der Go-live von BodoBroker ein weiterer Baustein der Kapitalmarkt- und Plattformstrategie. Neben der eigenen Akquisition von Immobilien über Zweckgesellschaften soll die Vermittlung an Drittinvestoren künftig zusätzliche Ertragsquellen erschließen. Hierzu zählen insbesondere Vermittlungsvergütungen, Serviceleistungen, Objektaufbereitung, KYC-Prozesse sowie perspektivisch Asset- und Property-Management-Dienstleistungen.

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