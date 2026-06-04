Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 04
[04.06.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
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|03.06.26
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|03.06.26
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|ISIN Code
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|Ex Dividend Date
|03.06.26
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|NET Asset Value
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|03.06.26
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|176,987.00
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|10.0828
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.06.26
|LU2941599594
|149,844.00
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|0
|1,506,221.40
|10.0519
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
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|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.06.26
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
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|208.2579
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