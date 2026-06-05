Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 05
[05.06.26]
TABULA ICAV
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
05.06.26
IE000LZC9NM0
6,762,659.00
USD
0
55,895,216.61
8.2653
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
05.06.26
IE000DOZYQJ7
3,106,385.00
EUR
0
17,825,233.20
5.7383
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
05.06.26
IE000GETKIK8
29,001.00
GBP
0
319,955.81
11.0326
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
05.06.26
IE000XIITCN5
33,879.00
GBP
0
275,535.83
8.1329