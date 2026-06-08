Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 08
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|05.06.26
|IE000YMBL844
|3,090,246.00
|USD
|576,845.0000
|32,459,185.45
|10.5038
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
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|Ex Dividend Date
|05.06.26
|IE000RH1ZG27
|25,427.00
|USD
|9,000.0000
|261,683.16
|10.2915
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
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|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
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|Ex Dividend Date
|05.06.26
|IE0008B0OAD5
|58,984.00
|GBP
|5,000.0000
|584,020.93
|9.9013
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