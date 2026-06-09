SpaceX entfacht Anlegerfieber - Seltene Erden und Niob werden zum eigentlichen Treibstoff des neuen Weltraumrennens

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Die Aussicht auf einen Börsengang von SpaceX hat weit mehr bewirkt als eine neue Begeisterung für Technologiewerte. Sie hat das Interesse der Anleger an jenem industriellen Ökosystem neu entfacht, das die rasant wachsende Weltraumwirtschaft überhaupt erst ermöglicht.

Europäische Privatanleger bemühen sich derzeit um Zuteilungen bei dem, was zum größten Börsengang der Geschichte werden könnte. Medienberichten zufolge strebt SpaceX eine Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar an. Bemerkenswert ist dabei nicht nur die Größenordnung, sondern auch die Tatsache, dass Privatanleger in Märkten wie Deutschland und Großbritannien erstmals in größerem Umfang neben institutionellen Investoren teilnehmen können.

Während sich die Schlagzeilen auf Elon Musks Raketenpläne und Satellitennetzwerke konzentrieren, richten immer mehr Analysten ihren Blick auf die vorgelagerten Bereiche der Wertschöpfungskette. Denn jeder Raketenstart, jede Satellitenmission und jedes Infrastrukturprojekt im All beginnt nicht auf der Startrampe, sondern im Boden.

Die Metalle hinter der Mission

Der zunehmend beachtete "Space 60"-Ansatz von Morgan Stanley verdeutlicht eine oft übersehene Realität: Die Raumfahrtwirtschaft ist fundamental von kritischen Rohstoffen abhängig.

Raketenantriebe benötigen Kupferlegierungen, die extremen Temperaturen standhalten können. Satellitensysteme sind auf Seltene Erden für moderne Elektronik, Steuerungssysteme und Permanentmagnete angewiesen. Wolfram wird für Strahlenschutz und Hochtemperaturanwendungen eingesetzt. Aluminium bleibt unverzichtbar für leichte und zugleich robuste Luft- und Raumfahrtstrukturen.

Ein weiterer Rohstoff, der zunehmend in den Fokus rückt, ist Niob. Obwohl vielen Anlegern weniger bekannt, spielt Niob eine zentrale Rolle bei der Herstellung hochfester Spezialstähle und Superlegierungen, die in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden. Dort sind geringes Gewicht, hohe Belastbarkeit und Hitzebeständigkeit entscheidende Leistungsmerkmale.

Da Regierungen in Nordamerika, Europa und Asien ihre Lieferketten zunehmend von China unabhängig machen wollen, hat die Sicherung verlässlicher Quellen für Seltene Erden und strategische Metalle sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch höchste Priorität erlangt.

Versorgungssicherheit wird zur strategischen Notwendigkeit

Die Geschichte der kritischen Rohstoffe hat im Jahr 2026 zusätzlich an Dynamik gewonnen. Westliche Staaten beschleunigen ihre Bemühungen, nicht-chinesische Lieferketten aufzubauen.

Jüngste Abnahmevereinbarungen für Seltene Erden haben Preisuntergrenzen von rund 110 US-Dollar pro Kilogramm für NdPr etabliert - jene Magnetmetall-Kombination aus Neodym und Praseodym, die in Elektromotoren, Verteidigungstechnologien und modernen Luft- und Raumfahrtsystemen eingesetzt wird.

Macquarie Research beschreibt den Markt inzwischen als zunehmend zweigeteilt. Lieferketten außerhalb Chinas erzielen demnach höhere Bewertungen und Preisprämien. Staatliche Förderprogramme sowie strategische Beschaffungsvereinbarungen tragen dazu bei, die langfristige Nachfrage nach westlichen Projekten zu stützen.

Davon profitieren insbesondere Entwicklungsprojekte, die sowohl Seltene Erden als auch weitere strategische Metalle liefern können.

Eine neue Generation von Rohstoffprojekten

Vor diesem Hintergrund richten Investoren ihren Blick zunehmend über etablierte Produzenten wie MP Materials oder Lynas Rare Earths hinaus auf Projekte mit Entwicklungspotenzial und strategischer Bedeutung.

Ein Unternehmen, das dabei verstärkt Aufmerksamkeit erhält, ist St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8).

Das australische Unternehmen hat sich in den vergangenen 18 Monaten durch die Übernahme und rasche Weiterentwicklung des Araxá-Projekts in Brasilien neu positioniert. Das Projekt befindet sich unmittelbar neben den weltweit bedeutenden Niob-Minen von CBMM im Bundesstaat Minas Gerais - einer der wichtigsten Niob-Regionen der Welt.

Die jüngsten Bohrergebnisse unterstreichen weiterhin das Potenzial des Projekts. Umfangreiche, oberflächennahe Abschnitte mit Seltenen Erden und Niob wurden nachgewiesen, während die Mineralisierung über die bisher bekannte Ressource hinaus erweitert werden konnte. Das Management sieht daher weiteres Wachstumspotenzial für die Ressource.

Größe zählt bei kritischen Rohstoffen

Die Besonderheit von Araxá liegt nicht allein im Vorkommen von Seltenen Erden oder Niob, sondern in der Kombination beider Rohstoffgruppen innerhalb eines großflächigen Karbonatit-Systems.

Mit der Ressourcenaktualisierung vom März 2026 wurde eine Ressource von 70,9 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 4,06% TREO ausgewiesen. Hinzu kommt eine bedeutende Niob-Ressource. Damit zählt Araxá inzwischen zu den größten Karbonatit-Lagerstätten für Seltene Erden in Südamerika und kann sich mit mehreren international bekannten Entwicklungsprojekten messen.

Von Vorteil ist zudem die Lage in einem etablierten Bergbaurevier mit vorhandener Infrastruktur, qualifizierten Fachkräften und politischer Unterstützung für beschleunigte Genehmigungsverfahren. Gerade im Bereich kritischer Rohstoffe können diese Faktoren erheblichen Einfluss auf Wirtschaftlichkeit und Entwicklungszeitpläne haben.

Auch institutionelle Investoren haben das Potenzial erkannt. Hancock Prospecting zählt inzwischen zu den bedeutenden Aktionären. Darüber hinaus hat der Batteriehersteller Amperex Technology Limited (ATL) eine strategische Beteiligung an St George Mining erworben. Die Transaktion erfolgte zu einem Aufschlag auf den damaligen Börsenkurs und verschafft ATL direkten Zugang zum Niob- und Seltene-Erden-Potenzial von Araxá.

Der Blick über den IPO hinaus

Der mögliche Börsengang von SpaceX fasziniert Investoren weltweit. Seine Bedeutung reicht jedoch weit über die Notierung selbst hinaus.

Sollten die Kapitalmärkte der gesamten Weltraumwirtschaft künftig höhere Bewertungen zugestehen, dürfte sich die Aufmerksamkeit zunehmend von Raketenherstellern und Satellitenbetreibern auf jene Industrien verlagern, die die dafür benötigten Rohstoffe bereitstellen.

Frühere Technologiezyklen haben gezeigt, dass Zulieferer und Infrastrukturunternehmen häufig ebenso stark profitieren können wie die Anbieter der Endprodukte. In der entstehenden Raumfahrtwirtschaft könnten Seltene Erden, Niob und andere strategische Rohstoffe genau diese Rolle einnehmen.

Für Anleger, die über spektakuläre Raketenstarts und milliardenschwere IPOs hinausblicken, könnte die nächste Phase des Weltraumrennens daher weniger im Orbit entschieden werden als vielmehr bei der Kontrolle über jene kritischen Rohstoffe, die moderne Raumfahrttechnologien überhaupt erst ermöglichen. Unternehmen wie St George Mining, die an der Schnittstelle von Seltenen Erden, Niob und Versorgungssicherheit positioniert sind, werden zunehmend Teil dieser strategischen Diskussion.

Quellen

https://www.boersen-zeitung.de/banken-finanzen/spacex-ipo-elektrisiert-deutsche-privatanleger

https://goldinvest.de/en/spacex-ipo-puts-commodities-in-the-spotlight-these-metals-will-determine-the-next-spaceflight-boost

https://www.stgm.com.au/

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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