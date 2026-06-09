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IEP - Rekordkonflikte treiben den Frieden auf ein historisches Tief, während die KI-Kriegsführung zunimmt



09.06.2026 / 06:05 CET/CEST

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LONDON, 9. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der 2026 Global Peace Index (GPI), der heute vom Institute for Economics & Peace (IEP) veröffentlicht wurde, zeigt eine Welt, die mit den wirtschaftlichen Folgen einer rekordverdächtigen Anzahl von Konflikten kämpft, die zunehmend miteinander verbunden und schwer zu lösen sind. Diese Verschlechterung wird durch eine tief greifende geopolitische Verschiebung vorangetrieben, die durch den wachsenden Einfluss der Mittelmächte und die schwindende Stärke der traditionellen europäischen Mächte gekennzeichnet ist und als "Große Fragmentierung" bezeichnet wird. Damit einher geht auch eine rasante technologische Revolution in der Kriegsführung, die das Völkerrecht und die Diplomatie weit hinter sich lässt. Zum ersten Mal in der Geschichte treffen Maschinen Kampfentscheidungen über Leben und Tod schneller, als ein Mensch sie überprüfen kann, und die internationalen Rahmenbedingungen, die sie regeln sollen, existieren kaum. Wichtigste Ergebnisse 99 Länder verzeichneten im vergangenen Jahr eine Verschlechterung der Friedfertigkeit, die höchste Zahl seit Einführung des Index vor 20 Jahren.

119 Länder, also 73 %, sind heute weniger friedlich als bei der ersten Veröffentlichung des GPI im Jahr 2007.

Die Zahl der Länder, die in externe Konflikte verwickelt sind, hat sich von 59 im Jahr 2008 auf 103 im GPI 2026 fast verdoppelt.

Die weltweiten wirtschaftlichen Auswirkungen von Gewalt stiegen um 3,2 % auf 21,81 Billionen US-Dollar im Jahr 2025, was 10,5 % des weltweiten BIP entspricht.

Drohnenangriffe sind zwischen 2018 und 2025 um über 11.500 % gestiegen, während KI die Zielzeiten von einem Tag auf Sekunden verkürzt hat.

Die Zahl der Todesopfer in weltweiten Konflikten bleibt auf einem historischen Höchststand: 2025 werden mehr als 181.000 Menschen getötet, was einer Versechsfachung seit 2008 entspricht.

Angeführt von Europa erreichten die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2025 die Rekordhöhe von 2,9 Billionen US-Dollar. Ohne die USA stiegen die Militärausgaben um 9,2 %.

Eine erfolgreiche Diplomatie, die verhindert, dass der Krieg im Iran wieder aufflammt, wäre für die Weltwirtschaft etwa 2,2 Billionen US-Dollar wert. Die weltweite Friedlichkeit hat sich im 12. Jahr in Folge verschlechtert, die Zahl der aktiven, staatlich organisierten Konflikte ist auf 61 gestiegen. Dies ist die höchste Zahl seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Untermauert wird der langfristige Rückgang durch einen sechsfachen Anstieg der durch interne Konflikte verursachten Todesfälle seit 2007, von 29.000 auf über 181.000 im Jahr 2025, während die Zahl der Länder, die 1.000 oder mehr Konflikttote zu verzeichnen haben, die höchste seit Einführung des GPI vor 20 Jahren ist. Diese Eskalation ist Teil einer umfassenderen strukturellen Veränderung des internationalen Systems, die als "Große Fragmentierung" bezeichnet wird. Da die aufstrebenden Mittelmächte das Vakuum füllen, das der Niedergang der traditionellen Großmächte hinterlässt, brechen die globalen Regeln für den Frieden auseinander. Diese Verschiebung wird durch den starken Rückgang des wirtschaftlichen Einflusses der europäischen Mächte in den letzten drei Jahrzehnten verdeutlicht. Seit 1995 ist der Anteil Deutschlands am globalen BIP um 49 %, der Frankreichs um 44 % und der Italiens um 42 % gesunken. Da die multilateralen Institutionen geschwächt und der Konsens der Großmächte geschwächt ist, versagen die historischen Mechanismen zur Beendigung von Kriegen. Der Anteil der Konflikte, die mit einem Friedensabkommen enden, ist von 23 % in den 1970er Jahren auf nur noch 4 % im letzten Jahrzehnt gesunken, während die weltweiten Investitionen in die proaktive Friedenskonsolidierung nur 0,52 % der gesamten Militärausgaben betragen. KI und die neuen Werkzeuge des Krieges Drohnen sind zu einer entscheidenden Waffe der modernen Kriegsführung geworden, wobei die Zahl der registrierten Angriffe zwischen 2018 und 2025 um 11.500 % steigt. Diese Verbreitung geht über die Nationalstaaten hinaus, da in diesem Zeitraum 565 verschiedene bewaffnete Gruppen, darunter auch kriminelle Kartelle, Drohnenangriffe durchgeführt haben. Im Gazastreifen hat die algorithmische Zielerfassung Berichten zufolge die menschliche Überprüfung von KI-generierten Zielen auf etwa 20 Sekunden pro Angriff reduziert. In der Ukraine werden autonome Systeme zur Bekämpfung von Zielen eingesetzt, ohne dass ein Bediener eingreifen muss. Dies gibt Anlass zu ernsten Bedenken hinsichtlich der Aushöhlung einer sinnvollen menschlichen Kontrolle bei tödlichen Entscheidungen. Globale Höhepunkte Inmitten dieses globalen Drucks bleibt Island das friedlichste Land, eine Position, die es seit 19 Jahren in Folge innehat, gefolgt von Neuseeland, der Schweiz, Slowenien und Irland. Zum ersten Mal ist Russland das am wenigsten friedliche Land der Welt, gefolgt vom Sudan, der Demokratischen Republik Kongo, der Ukraine und Israel. Südasien verzeichnete die größte regionale Verschlechterung im Index 2026, was auf den Rückgang der Friedfertigkeit in Nepal und Pakistan zurückzuführen ist. Währenddessen führten politische Instabilität und eine Zunahme gewaltsamer Demonstrationen zu einem Rückgang um 4 % in den Vereinigten Staaten, die damit auf Platz 134 und damit auf den niedrigsten Stand seit Bestehen des Indexes fielen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Gewalt stiegen weltweit um 3,2 % auf einen Rekordwert von 21,81 Billionen US-Dollar. Dies entspricht 10,5 % des weltweiten BIP. Die Ungleichheit der wirtschaftlichen Auswirkungen ist eklatant: In den zehn am stärksten von Gewalt betroffenen Ländern betrugen die durchschnittlichen Auswirkungen 23,4 % des BIP, in den zehn am wenigsten betroffenen Ländern dagegen nur 2,2 %. Steve Killelea, Gründer und Vorstandsvorsitzender von IEP, sagte: "Während sich die 'Große Fragmentierung' verschärft, werden die Friedensinstitutionen von den rasanten geopolitischen und technologischen Veränderungen überholt, und die Regierungen haben Mühe, damit Schritt zu halten. Die Konfliktherde werden immer internationaler und größer, was ihre Lösung außerordentlich erschwert. Die wichtigste dieser Gruppen ist der Bogen der Instabilität, der sich jetzt von Südasien über den Iran und den Nahen Osten bis zum Horn von Afrika erstreckt. "KI und autonome Drohnentechnologie treffen Entscheidungen über Leben und Tod, wobei die menschliche Aufsicht auf Sekunden reduziert wird. Gleichzeitig hinken die Governance-Systeme den realen Ereignissen hinterher, während die Zahl der zivilen Opfer steigt. Die humanitären Folgen sind beträchtlich. Die Entstehung und Ausbreitung von Konflikten Internationalisierte innerstaatliche Konflikte haben seit 2010 um 175 % zugenommen. Diese neue Ära der Kriegsführung ist durch sich überschneidende Konfliktsysteme gekennzeichnet, in denen lokale Kriege nicht mehr isoliert sind, sondern durch politische, wirtschaftliche und militärische Faktoren sowie durch Flüchtlingsströme zu größeren regionalen Instabilitäten führen. Diese Dynamik wird in zunehmendem Maße durch sich selbst finanzierende, illegale Wirtschaften angeheizt. Der Produktionswert der illegalen Drogenwirtschaft in fünf großen Konfliktstaaten hat sich zwischen 2015 und 2024 mehr als vervierfacht und ist von 14 Milliarden US-Dollar auf 59 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der Bürgerkrieg im Sudan ist die schwerste humanitäre Krise der Welt. Schätzungsweise 150.000 Menschen wurden getötet, mehr als 12 Millionen wurden vertrieben, und in mehreren Regionen wurde eine Hungersnot bestätigt. Das Land dient als Paradebeispiel für die Funktionsweise von Konfliktclustern, da die Konflikte im Sudan, in Äthiopien, Eritrea, im Südsudan und in Somalia durch Flüchtlingsströme, stellvertretendes Sponsoring und illegalen Handel miteinander verflochten sind. Der Krieg im Sudan finanziert sich teilweise durch Gold. Die schnellen Eingreiftruppen produzierten allein im Jahr 2024 schätzungsweise zehn Tonnen im Wert von rund 860 Millionen US-Dollar. Da die Goldpreise historische Höchststände erreicht haben, ist der finanzielle Anreiz, die Minen zu kontrollieren, sprunghaft angestiegen, so dass es unwahrscheinlich ist, dass der Entzug externer staatlicher Unterstützung die Kämpfe beenden wird. Iran-Krieg und wirtschaftliche Auswirkungen Der Krieg im Iran wirkt wie ein massiver geopolitischer Kraftmultiplikator, der bestehende Konflikte verstärkt und Instabilität ausbreitet. Über den unmittelbaren makroökonomischen Schock hinaus hat der Konflikt bestehende Stellvertreternetzwerke und grenzüberschreitende Aufstände angeheizt, von vom Iran unterstützten Milizen im Irak bis hin zu Separatistengruppen in Belutschistan, die Angriffe über die pakistanisch-iranische Grenze hinweg verüben, und droht, die Nachbarstaaten in einen größeren regionalen Konflikt hineinzuziehen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden erheblich und ungleichmäßig verteilt sein. Während der weltweite BIP-Verlust im ersten Jahr auf 0,6 % geschätzt wird, sind die schlimmsten Auswirkungen auf eine kleine Gruppe anfälliger, importabhängiger Volkswirtschaften zu verzeichnen. In der weltweiten Nahrungsmittelproduktion zeichnet sich eine Krise ab, und die Unterbrechung der Lieferketten wirkt sich auf die künftigen Erträge in Südasien und Ostafrika aus. Die Ernteausfälle und die Lebensmittelinflation werden Ende 2026 und 2027 stark zunehmen. Hochgradig instabile Länder wie Pakistan, Ägypten und Kenia müssen Ende 2026 angesichts unterbrochener Handelswege und strenger IWF-Programmüberprüfungen Schulden in Höhe von insgesamt 5,1 Milliarden US-Dollar umschulden. Der Unterschied zwischen einer längeren Pattsituation und der Wiederaufnahme des Krieges ist deutlich. Eine erfolgreiche Diplomatie, die dies verhindert, wäre für die Weltwirtschaft etwa 2,2 Billionen US-Dollar wert. Regionale Höhepunkte Europa ist nach wie vor die friedlichste Region, in der sieben der zehn friedlichsten Länder leben. Der langfristige Trend zur Entmilitarisierung hat sich jedoch seit 2022 drastisch umgekehrt. Der Nahe Osten und Nordafrika sind nach wie vor die am wenigsten friedliche Region, in der vier der zehn am schlechtesten bewerteten Länder liegen. Südasien verzeichnete die größte regionale Verschlechterung in Bezug auf die Friedfertigkeit, wobei Nepal um 26 Plätze zurückfiel, der stärkste Rückgang weltweit, und Pakistan auf 152und fiel. In Nord- und Mittelamerika verschlechterte sich die Friedenslage, was auf den Rückgang in den USA zurückzuführen ist. Hinweise für Redakteure Der vollständige GPI 2026-Bericht und die interaktive Karte sind abrufbar unter: visionofhumanity.org und economicsandpeace.org X: @GlobPeaceIndex Facebook: facebook.com/globalpeaceindex Über den Global Peace Index (GPI) Der GPI wird von der internationalen Denkfabrik Institute for Economics & Peace erstellt und wird seit 20 Jahren jährlich veröffentlicht. Sie ist die umfassendste Quelle für globale Friedenstrends und enthält eine Rangliste von 163 unabhängigen Staaten und Territorien, die 99,7 % der Weltbevölkerung abdecken. Es verwendet mehrere Indikatoren, um den Friedenszustand in den Bereichen "gesellschaftliche Sicherheit", "laufende innerstaatliche und internationale Konflikte" und "Grad der Militarisierung" zu messen. Über das Institut für Wirtschaft und Frieden (IEP) Das Institute for Economics & Peace (IEP) ist der weltweit führende Think Tank, der sich mit der Entwicklung von Metriken zur Analyse des Friedens und der Quantifizierung seines wirtschaftlichen Wertes beschäftigt. Dies geschieht durch die Entwicklung globaler und nationaler Indizes, einschließlich des jährlichen Global Peace Index, die Berechnung der wirtschaftlichen Kosten von Gewalt und das Verständnis von Positivem Frieden - den Einstellungen, Institutionen und Strukturen, die friedliche Gesellschaften schaffen und erhalten. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2538078/IEP_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/iep---rekordkonflikte-treiben-den-frieden-auf-ein-historisches-tief-wahrend-die-ki-kriegsfuhrung-zunimmt-302791756.html



09.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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