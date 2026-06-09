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Dow Jones News
09.06.2026 06:57 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 9. Juni

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 9. Juni 

=== 
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe April 
     saisonbereinigt 
     PROGNOSE:   0,0% gg Vm 
     zuvor:    -0,7% gg Vm 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz April 
     kalender- und saisonbereinigt 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  14,3 Mrd Euro 
     Exporte 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm 
     zuvor:  +0,5% gg Vm 
     Importe 
     PROGNOSE: -1,1% gg Vm 
     zuvor:  +5,1% gg Vm 
  08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Mai 
  08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschließlich Stromim- und 
     exporte) 1Q 
*** 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV 
*** 11:00 DE/Jenoptik AG, HV 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen 
*** 14:00 DE/Krones AG, HV 
*** 14:30 US/Handelsbilanz April 
     PROGNOSE:  -56,10 Mrd USD 
     zuvor:   -60,31 Mrd USD 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Mai 
     PROGNOSE: +0,7% gg Vm 
     zuvor:  +0,2% gg Vm 
***   - CN/Handelsbilanz Mai 
     PROGNOSE: +86,80 Mrd USD 
     zuvor:  +84,82 Mrd USD 
     Exporte 
     PROGNOSE: +12,8% gg Vj 
     zuvor:  +14,1% gg Vj 
     Importe 
     PROGNOSE: +22,1% gg Vj 
     zuvor:  +25,3% gg Vj 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

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June 09, 2026 00:22 ET (04:22 GMT)

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Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

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