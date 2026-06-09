Die Märkte schwanken, doch die großen Zukunftstrends laufen weiter. Wer sein Depot auf starke Geschäftsmodelle, globale Marktführer und kommende Gewinner ausrichten will, findet jetzt eine kompakte Möglichkeit, an gleich mehreren Börsenstorys teilzuhaben.An den Börsen ist die Nervosität zurück. Die erneut eskalierende Lage im Nahen Osten, steigende Ölpreise und deutliche Gewinnmitnahmen an den internationalen Aktienmärkten sorgten zum Wochenstart für Druck. Besonders die zuletzt stark gelaufenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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