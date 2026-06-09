Nach den herben Verlusten zum Wochenstart hat sich die Stimmung bei den KI-Aktien in Asien wieder aufgehellt. Am Dienstag verzeichneten die Aktien von SK Hynix und Samsung deutliche Kursgewinne. Die Korrektur scheint damit ebenso schnell beendet zu sein, wie sie begonnen hatte. Einen maßgeblichen Anteil daran dürfte niemand Geringerer als Nvidia-Chef Jensen Huang haben.• In Asien haben die Chipaktien am Dienstag wieder stark angezogen.• SK Hynix schießt zweistellig nach oben.• Nvidia-Chef Jensen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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