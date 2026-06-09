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Alphawave GmbH veröffentlicht Jahresabschluss 2025 - unabhängiger Prüfbericht bestätigt Performance und Handelssysteme



09.06.2026 / 07:00 CET/CEST

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Die Alphawave GmbH hat ihren Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und zugleich die Ergebnisse eines unabhängigen Prüfberichts über ihre Handelsaktivitäten und Systeme vorgelegt. Ein externer Wirtschaftsprüfer hat dabei sowohl die Performance für die Jahre 2024 und 2025 als auch die zugrunde liegenden Handelssysteme vor Ort überprüft und bestätigt. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Alphawave GmbH einen Jahresüberschuss von 1.111.473,35 Euro und konnte das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern. Die Erträge erhöhten sich auf 2.919.716,41 Euro (Vorjahr: 1.209.756,87 Euro), während sich das operative Ergebnis trotz gestiegener Aufwendungen deutlich verbesserte. Damit hat Alphawave die Ertragskraft des Geschäftsmodells im zweiten vollständigen Handelsjahr nach Abschluss der intensiven Entwicklungsphase weiter ausgebaut. Der unabhängige Prüfbericht wurde im Rahmen sogenannter vereinbarter Untersuchungshandlungen (Agreed-Upon Procedures) erstellt. Gegenstand waren insbesondere die Prüfung der Entwicklung des Net Asset Value (NAV, d. h. des Depotvermögens), die Überprüfung von realisierten und unrealiserten Ergebnissen (Mark-to-Market) sowie der Abgleich mit dem Handelssystem der Gesellschaft. Grundlage waren die Live-Handelsaktivitäten im Depot bei einem internationalen Prime Broker, also einem auf die Abwicklung institutioneller Handelsstrategien spezialisierten Wertpapierhaus, im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2025, einschließlich eines Vor-Ort-Termins bei Alphawave. Der Wirtschaftsprüfer hat die Ermittlung der Performancekennzahlen nach zeitgewichteten und geldgewichteten Verfahren nachvollzogen und keine Abweichungen gegenüber den von Alphawave ausgewiesenen Renditen festgestellt. Auf Basis der geprüften Daten wurden für das Portfolio zeitgewichtete Jahresrenditen von 12,09% für 2024 und 20,48% für 2025 sowie indikative geldgewichtete Renditen von 33,83% (2024) und 14,00% (2025) bestätigt. Die zugrunde liegenden Transaktionsdaten wurden hierfür gemeinsam direkt aus dem System des Prime Brokers exportiert, um eine durchgängige Nachvollziehbarkeit und Unverändertheit der Handelsdaten sicherzustellen. Da im Jahr 2024 ausschließlich im Zeitraum von Mai bis Dezember gehandelt wurde, entspricht die bestätigte Rendite von 12,09% einer annualisierten Rendite von 18,12%. Über den gesamten geprüften Zeitraum lag der maximale zwischenzeitliche Rückgang (Max-Drawdown) bei lediglich 12,06%, was auf eine hohe Robustheit der Strategie hinweist. Bezogen auf die annualisierte Rendite von 19,54% ergibt sich daraus ein Return-over-Maximum-Drawdown (RoMaD) von 1,62, der die Ergebnisse der Backtests übertrifft. Unter Berücksichtigung dieser Kennzahlen ergibt sich seit Start des Live-Handels im Mai 2024 eine kumulierte Live-Gesamtrendite von rund 35%, die durch den unabhängigen Prüfbericht untermauert wird. Ein weiterer Schwerpunkt der Untersuchung lag auf der technischen Umsetzung: Für ausgewählte Future-Transaktionen wurde geprüft, ob die Orders aus der proprietären Handelsumgebung stammen und automatisiert an den angebundenen Prime Broker übermittelt wurden. Die entsprechenden Prüfungshandlungen wurden im Rahmen eines Vor-Ort-Termins bei Alphawave durchgeführt, bei dem auch die zugrunde liegende IT-Infrastruktur und Systemarchitektur in Augenschein genommen wurden. Beim Abgleich der internen Trade-Logs mit den im Depot verbuchten Geschäften wurden keine Abweichungen hinsichtlich Zeitstempel, Menge, Preis oder Symbol festgestellt. Der Prüfbericht bestätigt damit sowohl die Nachvollziehbarkeit der Handelsergebnisse als auch die Funktionsfähigkeit der eingesetzten Systeme auf Basis realer Depotdaten. Jan-Patrick Krüger, Geschäftsführer der Alphawave GmbH, kommentiert: "Wir freuen uns über den unabhängigen Prüfbericht, weil er unsere Handelsdaten und Systeme nochmals von externer Seite transparent nachvollziehbar macht. Gleichzeitig zeigt der veröffentlichte Jahresabschluss 2025, dass wir im zweiten Jahr des Live-Handels unsere Profitabilität weiter ausbauen konnten. Nach rund acht Jahren Entwicklungsarbeit ist das ein wichtiger Meilenstein für die weitere Skalierung unseres Ansatzes." Die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2025 und des Prüfberichts bilden die Grundlage für die weitere Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2026. Über die aktuelle Performance wird Alphawave im Rahmen der nächsten Berichterstattung informieren. Die vollständigen Unterlagen bestehend aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2025 sowie der Bericht über die vereinbarten Untersuchungshandlungen sind auf der Investor-Relations-Seite der Alphawave GmbH unter www.alphawave.fund/de/ir erhältlich. Über die Alphawave GmbH

Die Alphawave GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist auf systematische, quantitativ gesteuerte Handelsstrategien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt und betreibt proprietäre algorithmische Handelssysteme mit dem Ziel, für seine Investoren nachhaltige, risikoadjustierte Renditen zu erzielen.



Über die Alphawave Finance GmbH

Die Alphawave Finance GmbH betreibt die neue Investmentplattform von Alphawave und bietet professionellen und semiprofessionellen Investoren Zugang zu den systematischen Handelsstrategien des Unternehmens über standardisierte Investmentprodukte. Weitere Informationen zur Plattform und den verfügbaren Produkten finden sich unter www.alphawave.eu . Pressekontakt:

Alphawave GmbH

Marienstraße 14

40212 Düsseldorf

press@alphawave.fund

+49 211 731492-70



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